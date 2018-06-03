中美談判最新成果：釋放三信號

2018-06-03 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



川普與習近平。 美聯社 分享 facebook

據新華社《環球》雜誌副總編輯劉洪的微信公眾號「牛彈琴」解讀，中美貿易戰看似一觸即發，但考慮到貿易戰結果必然是兩敗俱傷，因此這只是更大規模合作之前的一次激烈的討價還價。農業、能源等領域取得突破後，下一步重點是製造業、高科技、服務業等領域合作，中方還希望美方儘快派團來商談。

新華社今下午剛剛發布的聲明，通稿不長，但至少釋放三個意味深長的重磅信號： 農業、能源領域成了突破口；這其實是中國的既定戰略、不變節奏；請注意，不打貿易戰是前提。

信號一，農業、能源領域成了突破口。 新華社原文如下：「雙方就落實兩國在華盛頓的共識，在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。」

雖然相關細節有待最終確認，但農業和能源，無疑成了破解中美貿易戰的突破口。這也完全在意料之中。

必須看到，在農產品方面，美國牛肉、大豆等產品的性價比，在全球都是領先的，而且具有穩定供應能力。對一個富起來的民族來說，增加些美國優質農產品進口，有利於食品結構的優化，其實還有利於改善保護耕地。

還有，美國對大陸能源出口，則是大陸一直在爭取的。

在這方面，不得不佩服美國的科技創新。正是借助於「頁岩氣革命」，美國已從世界能源最大進口國，華麗轉身成世界主要能源出口國之一。在美國開車，一個最大的感慨，倒不是美國高速公路的路況比中國公路要差，而是美國汽油價格低於中國，這是一個不爭的事實。

能源是現代經濟的血脈，中國要發展，就需要進口大量能源，特別是環境友好型能源產品；中國要藍天，天然氣更緊缺，別忘了，去年「煤改氣」，一些地方還一度爆發了「氣荒」。確保能源的多元化供應，避免雞蛋放在一個籃子裡，對中國來說很重要。

現在，美國向中國多輸出農產品和能源，中國人買到了自己想要的東西，皆大歡喜。

信號二，這其實是中國的既定戰略、不變節奏。 對於最近的中美博弈，看到有一些朋友不乏疑慮：中國怎麼只會買買買，你看這一次又是買買買。

但買買買，其實更顯示大陸市場潛力和魅力，這也是中國在談判中的一種優勢，關鍵是看大陸買什麼，怎麼買。

所以，這一次聲明，其實就幾句話非常有針對性：「中方的態度是始終一貫的。為了滿足人民群眾日益增長的美好生活需要，滿足經濟高質量發展的要求，中國願意從包括美國在內的世界各國增加進口，這對兩國人民和全世界都有益處。」

緊跟著，還有這麼一句話：改革開放和擴大內需是中國的國家戰略，我們的既定節奏不會變。

也就是說，增加進口是內在要求，而且，改革開放和擴大內需，這是中國的國家戰略，沒有中美貿易戰，也會得到落實，中國也沒有因為中美貿易戰，而改變了既定節奏。

信號三，請注意，不打貿易戰是前提。 這一點，新華社通稿說得非常清楚：「中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。如果美方推出包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

川普上台後，美國執政風格發生劇烈變化，不僅僅是中國一個國家的感受，日本、德國、法國等感受更加強烈，甚至可能更加頭疼。但這就是現實，大陸也在以變應變。