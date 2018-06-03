港媒：台灣人才空洞化 精英用腳投票告別低薪

2018-06-03 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



香港亞洲周刊最新一期封面故事選用台灣人才出走危機，深度報導台灣人才空洞化問題。截取自亞洲週刊網站 分享 facebook 香港媒體認為，大陸「惠台31條」措施正逐漸發酵，對準台灣疲軟無力的低薪困境，各行各業的精英都很難拒絕對岸的高薪挖角，以及比台灣更具競爭力的高教環境。台灣從高中生到教授，從工程師到高端科技人才都紛紛登陸，台灣陷入人才空洞化危機。

香港亞洲周刊報導，在全球化時代，人才外流並不足為奇，問題是台灣的情況似乎越來越嚴重。根據去年官方統計，台灣迄今有72萬人在海外工作，但外國專業人士在台灣卻不到3萬人。台灣面臨「人腦荒」，未來可能淪為人才最匱乏的地方。

這幾年台灣萬物齊漲，就是薪資不漲，不但不漲，甚至倒退。官方統計，2017年實質經常性薪資為新台幣37,781元，仍比不上2000年的37,801元，薪資倒退至17年前水準，上班族荷包越來越扁，成了「薪貧」階級，政府幾乎束手無策。

104人力銀行資深副總裁晉麗明表示，台灣經濟陷入停滯，產業轉型並不順利，早期是「汗水經濟」，靠流血、流汗賺代工錢，換經濟成果，什麼都不重要，只求把薪資壓低。資訊產業崛起後，仍走代工路線，限制了企業獲利。

面對史上最接地氣的「惠台」政策，蔡英文政府提出「加碼」留人攬才措施因應，例如彈性薪資的「玉山計劃」，以及延攬青年學者的「哥倫布計劃」、「愛因斯坦計劃」，提升資深學者專案計劃研究經費等，名稱叫得響亮，但畢竟子彈有限，倉促上路，無全盤規劃，學界並不看好。這場兩岸人才之爭，綠營顯得缺乏自信，未戰先敗，由於擋不住人才出走腳步，開始使出「奧步」施壓校長，引起強烈反彈。

對陷入徬徨的台灣年輕人來說，大陸充滿潛力的世界市場，有無比吸引力。目前就讀逢甲大學研究所的葛汶姍，去年到人民大學當一年交換生，相比於之前，她對於大陸這二、三年來的進步感到驚訝。在台灣的金融業做過事，她對於兩岸金融科技方面的差異印象深刻。剛開始台灣是比較進步的，但短短幾年大陸已經超車，「台灣雖然民主自由，但大陸的效率很高，這麼多人口、這麼大市場，它可以在很短時間內就push完成一件事情」，讓她很想到大陸看看。

37歲的徐偉軒是高雄人，他本來在金門教國中，2013年他做了人生的一個重要決定，放棄正式教職，遠走大陸修博士，花了4年拿到清華學位後，順利在天津一所大學任教，當時身邊很多人笑他傻，現在都覺得他做對了。

徐偉軒一開始決定兩邊跑，一邊在烈嶼國中教書，一邊去北京上課，試了一個月後，實在吃不消。「台灣的導師要每天七點半到校，帶學生早自習，要待到下午第七節，有時候更晚」。他成了兩頭燒的蠟燭。清華課業很重，為了趕回金門教書，他常蹺課，校方發現後，下達不上課就退學的最後通牒，在兩難之間，他必須有所取捨。

新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年在台灣一場論壇指出，「一個國家有兩樣東西是留不住的，一個是人才知識，一個是資金，尤其在經濟區域化之後，跑得非常快，你對他不好的話，財富、企業家就用腳投票，人才也會離開」。