親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北市拍板…中小學教室全面裝冷氣

打吳音寧可搶泛藍票？柯文哲：不解決民進黨會一直流血

環球時報：請美國將軍講南海時 嘴張得小一點

2018-06-03 09:50聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

圖為美國國防部長馬提斯2日在新加坡參加香格里拉對話時，指控大陸在南海增強軍備的作...
圖為美國國防部長馬提斯2日在新加坡參加香格里拉對話時，指控大陸在南海增強軍備的作為意圖可疑。路透
分享
美軍聯合參謀部主任、海軍陸戰隊中將麥肯齊在回答美國是否有能力摧毀中國的人工島問題時說，美國軍隊在西太平洋有豐富的摧毀小島的經驗，這是美軍的一個核心能力。他特別強調了美軍二戰期間這方面的經驗。對此，大陸媒體表示，看看美國在世界其他地區開展實質性干涉時吃力的樣子，就會很清楚美國有時候的虛張聲勢，它撼動不了大陸這樣的強大國家。

環球時報發表社論指出，麥肯齊當時還接著表示：「不應過分解讀這句話，這只是陳述歷史事實。」不過美國主流媒體都充分解讀了麥肯齊極不尋常的陳述，CNN認為他的話非常有分量。麥肯齊是在威脅中國嗎？無論他的主觀意願是什麼，經過媒體的傳播，相信有很多聽到他這句話的人產生了這種印象。

評論指出，美軍當然有摧毀孤立小島的能力，但對這種能力的宣示和提醒有時會被當成政治上的挑釁，麥肯齊將軍在軍校中一定受過這方面的教育。而且，解放軍也已經完全有能力摧毀對大陸小島實施打擊的任何攻擊源，包括摧毀支持那些攻擊的海上大型移動平臺和軍事基地。這也是解放軍的核心能力，但是大陸國防部和總參謀部的將軍從來沒有對外點破這個事實，更沒有針對性很強地面向美軍陳述這個事實。大陸軍方顯然更加克制。

評論指出，摧毀中國的小島意味著什麼？那是向大陸宣戰，評論確實不認為今天的美國政府有對一個核大國這樣做的膽量。中美之間進行釋放狠話的互動，互相刺激，這不好，兩國不應該滑向那樣的競賽。大陸想提醒，如今的美國政府承擔不起在南海同中國進行一場戰爭的風險和責任，美國的將軍們不應配合美國媒體開展煽動性暢想。

如果中美軍事博弈成為南海局勢的主線，對整個地區的和平發展將產生嚴重消極影響，將不會有一個域內國家從中真正受益。從這個意義上說，儘管有的域內國家樂見美國在南海發揮平衡中國大陸的作用，但它們必須警惕美國把它們當棋子，在南海下一盤那些國家完全無力控制的兇棋險棋。

社論認為，對來自美方層出不窮的挑釁性言論，中方要保持總體上的淡定，美國的體制決定了它說的要比做的多得多，它的施壓方式也會花樣翻新。然而看看美國在世界其他地區開展實質性干涉時吃力的樣子，就會很清楚美國有時候的虛張聲勢，它撼動不了大陸這樣的強大國家。不要被來自美國的各種騷擾了，今天的大陸需要不斷保持定力，行穩致遠。

美軍南海解放軍

相關新聞

美媒：中興重金聘川普好友任公關兩週後獲解禁

2018-06-02 22:39

分析：中美貿易衝突 源於兩種不同制度

2018-06-02 21:37

再挨刀！ 中興被指助北京情蒐 行賄18國

2018-06-02 20:19

史上最年輕！59歲李曉紅掌工程院 學生暱稱「曉紅哥」

2018-06-02 20:19

港眾志 批評課本修改「中華民國」字眼

2018-06-02 16:21

王丹六四成立智庫 林飛帆出任理事

2018-06-02 15:01

上海台協徵才 求職學生：赴陸避談政治

2018-06-02 13:28

被「抖」紅的打卡聖地 陸二線城市靠短影音賺翻

2018-06-02 10:00

五毛黨公務員真的存在 發這三種言論「保證被刪」

2018-06-02 08:00

六四前夕 陸異議人士集體「被旅遊」

2018-06-02 01:01

政府壓件？陸委會：只嚴審大陸官員申請案

2018-06-02 00:46

嚴審陸團？旅行業：證件卡了3周下不來

2018-06-02 00:39

藍委訪劉結一 建議設惠台單一窗口

2018-06-02 00:37

上海惠台55條 發給居住證…強吸台企台生西進

2018-06-02 00:31

吸力加推力 激發西進潮

2018-06-02 00:04

劉結一：大陸惠台31條 要擴大台灣民眾獲得感

2018-06-01 22:15

美B52轟炸機飛入南海 11天內第3次

2018-06-01 21:31

「一帶一路」搭舞台 中國外援影響力超日追美

2018-06-01 21:02

美國務院澄清：未針對中國公民收緊簽證

2018-06-01 20:41

美強徵鋼鋁關稅 北京批子彈亂飛

2018-06-01 20:36

未幫港人向京發聲 陳方安生痛批特首

2018-06-01 19:36

中共殲20與多型戰機混編 演練進攻作戰

2018-06-01 19:08

陸作家廖亦武發文 中共允劉霞7月後出國

2018-06-01 18:37

中國惠台？受害台商：總理承諾也被推翻

2018-06-01 18:33

「脫台者」盧麗安：兩岸已進入體制競爭階段

2018-06-01 16:48

「天安門母親」致習近平公開信 平反六四

2018-06-01 16:37

港教科書改版疑自我審查 刪中華民國

2018-06-01 16:34

港課本傳刪中華民國 教育團體關注

2018-06-01 16:31

被指為脫台者 盧麗安：這個詞很不好

2018-06-01 16:28

美批中國南海建島礁「惡霸」 陸：是誰派艦機抵近偵察

2018-06-01 16:27

上海開放台資參與公共政策

2018-06-01 14:41

上海發布惠台細項55條 發海外人才居住證

2018-06-01 14:26

陸團嚴審被壓件 旅行業：快撐不下去了

2018-06-01 13:34

阻撓兩岸交流 陸隱性控管只做不說

2018-06-01 13:33

上合峰會 港媒：或升級建自貿區

2018-06-01 10:42

南京市委書記到金門 被託推銷金酒

2018-06-01 00:09

大陸維權律師黃燕 持難民證來台獲准

2018-06-01 00:08

推特、網飛、肯德基…大陸施壓 11間國際企業仍列台灣為國家

2018-05-31 23:59

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40
看更多

熱門文章

王丹六四成立智庫 林飛帆出任理事

2018-06-02 15:01

1張門票用7次？中國旅行團被爆訛詐羅浮宮

2018-06-02 19:57

鴻海工業富聯FII 6月8日在上交所敲鐘上市

2018-06-02 10:45

港眾志 批評課本修改「中華民國」字眼

2018-06-02 16:21

繼新疆維族之後 中國再傳藏人改造營

2018-06-02 16:29

回台徵才 滬台協會長：上海惠台55條是千載難逢機會

2018-06-02 13:50

DRAM三巨頭 遭大陸反壟斷調查

2018-06-03 00:54

再挨刀！ 中興被指助北京情蒐 行賄18國

2018-06-02 20:19

紫光組國家隊 設半導體公司

2018-06-03 00:49

美媒：中興重金聘川普好友任公關兩週後獲解禁

2018-06-02 22:39

分析：中美貿易衝突 源於兩種不同制度

2018-06-02 21:37

環球時報：請美國將軍講南海時 嘴張得小一點

2018-06-03 09:50

上海台商協會第二屆返台徵才博覽會

2018-06-02 11:44

富士康8日上交所掛牌上市

2018-06-02 15:03

上海台協徵才 求職學生：赴陸避談政治

2018-06-02 13:28

旺角騷亂案外案 陸女在港成奇女子

2018-06-02 11:54

史上最年輕！59歲李曉紅掌工程院 學生暱稱「曉紅哥」

2018-06-02 20:19

台灣奶茶飄香大陸 形塑新生代喝的品味

2018-06-02 22:27

繼上海之後 昆山惠台31條實施細則有望6月推出

2018-06-02 13:45

江蘇團客赴台人次最多 連6年奪冠

2018-06-02 21:29

台企徵才...待遇高機會多 反應熱絡

2018-06-03 00:54

大陸官方大幅降低日用品進口關稅 專家：代購們著急了

2018-06-03 10:22

笑話成真！ 老伯大鬧餐館「為何魚香茄子裡面沒有魚」

2018-05-31 16:20

中國慶祝兒童節 不忘灌輸紅色教育思想

2018-06-02 22:38

上海巡禮／西進成趨勢 毋再追憶八零年代

2018-06-03 00:27

徐州畫展來台 郝柏村按讚

2018-06-03 00:34

掛橫幅互嗆難吃 兩店懟出商機

2018-06-02 19:57

出書談八九六四 日作家盼能出版中譯本

2018-06-02 16:33

當真內含豹骨？陸鴻茅藥酒：商業機密

2018-06-02 12:30

兩岸人物／微醫廖傑遠 把看病變簡單

2018-06-03 00:57

兩岸人物／阿里健康吳泳銘 搶兆元商機

2018-06-03 00:57

上海台協來台徵才 「今年較踴躍」

2018-06-03 00:13

滬台辦：將加強輔導業者掛牌

2018-06-03 00:54

陸股一周／鋼鐵、證券相對強

2018-06-02 13:38

台資在陸上市 上海台辦：政策、貸款支持

2018-06-03 00:24

陸市值最高科技股 FII 8日上市 聚焦工業互聯網平台

2018-06-03 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top