環球時報：請美國將軍講南海時 嘴張得小一點

2018-06-03 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



圖為美國國防部長馬提斯2日在新加坡參加香格里拉對話時，指控大陸在南海增強軍備的作為意圖可疑。路透 分享 facebook 美軍聯合參謀部主任、海軍陸戰隊中將麥肯齊在回答美國是否有能力摧毀中國的人工島問題時說，美國軍隊在西太平洋有豐富的摧毀小島的經驗，這是美軍的一個核心能力。他特別強調了美軍二戰期間這方面的經驗。對此，大陸媒體表示，看看美國在世界其他地區開展實質性干涉時吃力的樣子，就會很清楚美國有時候的虛張聲勢，它撼動不了大陸這樣的強大國家。

環球時報發表社論指出，麥肯齊當時還接著表示：「不應過分解讀這句話，這只是陳述歷史事實。」不過美國主流媒體都充分解讀了麥肯齊極不尋常的陳述，CNN認為他的話非常有分量。麥肯齊是在威脅中國嗎？無論他的主觀意願是什麼，經過媒體的傳播，相信有很多聽到他這句話的人產生了這種印象。

評論指出，美軍當然有摧毀孤立小島的能力，但對這種能力的宣示和提醒有時會被當成政治上的挑釁，麥肯齊將軍在軍校中一定受過這方面的教育。而且，解放軍也已經完全有能力摧毀對大陸小島實施打擊的任何攻擊源，包括摧毀支持那些攻擊的海上大型移動平臺和軍事基地。這也是解放軍的核心能力，但是大陸國防部和總參謀部的將軍從來沒有對外點破這個事實，更沒有針對性很強地面向美軍陳述這個事實。大陸軍方顯然更加克制。

評論指出，摧毀中國的小島意味著什麼？那是向大陸宣戰，評論確實不認為今天的美國政府有對一個核大國這樣做的膽量。中美之間進行釋放狠話的互動，互相刺激，這不好，兩國不應該滑向那樣的競賽。大陸想提醒，如今的美國政府承擔不起在南海同中國進行一場戰爭的風險和責任，美國的將軍們不應配合美國媒體開展煽動性暢想。

如果中美軍事博弈成為南海局勢的主線，對整個地區的和平發展將產生嚴重消極影響，將不會有一個域內國家從中真正受益。從這個意義上說，儘管有的域內國家樂見美國在南海發揮平衡中國大陸的作用，但它們必須警惕美國把它們當棋子，在南海下一盤那些國家完全無力控制的兇棋險棋。

社論認為，對來自美方層出不窮的挑釁性言論，中方要保持總體上的淡定，美國的體制決定了它說的要比做的多得多，它的施壓方式也會花樣翻新。然而看看美國在世界其他地區開展實質性干涉時吃力的樣子，就會很清楚美國有時候的虛張聲勢，它撼動不了大陸這樣的強大國家。不要被來自美國的各種騷擾了，今天的大陸需要不斷保持定力，行穩致遠。