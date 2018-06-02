親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不負各界愛心援助！尖石學童天籟美聲赴維也納勇奪最大獎

美媒：中興重金聘川普好友任公關兩週後獲解禁

2018-06-02 22:39中央社 北京2日電

美國新聞網站野獸日報1日披露，遭美國制裁而幾乎關門大吉的中國中興通訊，在重金禮聘美國總統川普一名前競選顧問任公關後，白宮宣布初步與中興達成協議，放寬對中興的制裁。

專爆內幕消息的野獸日報（The Daily Beast）報導，中興聘用的公關是藍札（Bryan Lanza）。他目前為著名公關公司水星公共事務的客戶經理，先前則曾擔任川普的競選顧問。中興於5月14日僱用藍札作為公關，兩星期後，白宮宣布與中興達成臨時協議。

野獸日報指出，中興獲得美國放寬制裁還有其他因素，但中興僱用藍札卻肯定可發揮事半功倍的效果，因為藍札可經常直接跟川普談上話。

報導說，此事反映出，這是用來應對一個善變美國總統的其中一項有效方法。

報導引述美國司法部有關文件表示，中興透過華盛頓律師事務所Hogan Lovells以每月7.5萬美元的薪酬，支付水星公共事務公司作為公關費用。在美國的外國代理人註冊法案下，美國有關公司必須向司法部申報所代理的外國公司。

文件顯示，水星將「提供與政府溝通關係以及公共事務服務，包括與美國政府官員安排會議商討有關制裁的事項。」

據報導，中興與水星的合約僅為期3個月，但效果已經非常顯著，其中顯然又與藍札的居中撮合有關。

路透社1日表示，美國放寬制裁中興的條件是對中興處以罰款17億美元，以及在30天內改換中興董事會及管理層成員。

美國商務部4月間以中興違反美國規定出售產品給伊朗和北韓為由，宣布對中興採取為期7年的制裁，禁止美國企業出口零組件給中興。

高度仰賴美企的中興遭制裁後自稱「休克」，生產幾乎停擺。事情的發展後來卻出乎許多人意料，川普5月中旬展現要放中興一馬的態度後，隨即於5月下旬宣布對中興解禁，讓中興改為支付高額罰款和改選管理層。

川普白宮關公

相關新聞

分析：中美貿易衝突 源於兩種不同制度

2018-06-02 21:37

再挨刀！中興被指助北京情蒐 行賄18國

2018-06-02 20:19

王丹六四成立智庫 林飛帆出任理事

2018-06-02 15:01

港眾志 批評課本修改「中華民國」字眼

2018-06-02 16:21

史上最年輕！59歲李曉紅掌工程院 學生暱稱「曉紅哥」

2018-06-02 20:19

上海台協徵才 求職學生：赴陸避談政治

2018-06-02 13:28

被「抖」紅的打卡聖地 陸二線城市靠短影音賺翻

2018-06-02 10:00

五毛黨公務員真的存在 發這三種言論「保證被刪」

2018-06-02 08:00

六四前夕 陸異議人士集體「被旅遊」

2018-06-02 01:01

政府壓件？陸委會：只嚴審大陸官員申請案

2018-06-02 00:46

嚴審陸團？旅行業：證件卡了3周下不來

2018-06-02 00:39

藍委訪劉結一 建議設惠台單一窗口

2018-06-02 00:37

上海惠台55條 發給居住證…強吸台企台生西進

2018-06-02 00:31

吸力加推力 激發西進潮

2018-06-02 00:04

劉結一：大陸惠台31條 要擴大台灣民眾獲得感

2018-06-01 22:15

美B52轟炸機飛入南海 11天內第3次

2018-06-01 21:31

「一帶一路」搭舞台 中國外援影響力超日追美

2018-06-01 21:02

美國務院澄清：未針對中國公民收緊簽證

2018-06-01 20:41

美強徵鋼鋁關稅 北京批子彈亂飛

2018-06-01 20:36

未幫港人向京發聲 陳方安生痛批特首

2018-06-01 19:36

中共殲20與多型戰機混編 演練進攻作戰

2018-06-01 19:08

陸作家廖亦武發文 中共允劉霞7月後出國

2018-06-01 18:37

中國惠台？受害台商：總理承諾也被推翻

2018-06-01 18:33

「脫台者」盧麗安：兩岸已進入體制競爭階段

2018-06-01 16:48

「天安門母親」致習近平公開信 平反六四

2018-06-01 16:37

港教科書改版疑自我審查 刪中華民國

2018-06-01 16:34

港課本傳刪中華民國 教育團體關注

2018-06-01 16:31

被指為脫台者 盧麗安：這個詞很不好

2018-06-01 16:28

美批中國南海建島礁「惡霸」 陸：是誰派艦機抵近偵察

2018-06-01 16:27

上海開放台資參與公共政策

2018-06-01 14:41

上海發布惠台細項55條 發海外人才居住證

2018-06-01 14:26

陸團嚴審被壓件 旅行業：快撐不下去了

2018-06-01 13:34

阻撓兩岸交流 陸隱性控管只做不說

2018-06-01 13:33

上合峰會 港媒：或升級建自貿區

2018-06-01 10:42

南京市委書記到金門 被託推銷金酒

2018-06-01 00:09

大陸維權律師黃燕 持難民證來台獲准

2018-06-01 00:08

推特、網飛、肯德基…大陸施壓 11間國際企業仍列台灣為國家

2018-05-31 23:59

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40

軍機繞台 陸國防部：類似訓練將繼續維持

2018-05-31 21:10
看更多

熱門文章

五毛黨公務員真的存在 發這三種言論「保證被刪」

2018-06-02 08:00

王丹六四成立智庫 林飛帆出任理事

2018-06-02 15:01

被「抖」紅的打卡聖地 陸二線城市靠短影音賺翻

2018-06-02 10:00

鴻海工業富聯FII 6月8日在上交所敲鐘上市

2018-06-02 10:45

港眾志 批評課本修改「中華民國」字眼

2018-06-02 16:21

回台徵才 滬台協會長：上海惠台55條是千載難逢機會

2018-06-02 13:50

繼新疆維族之後 中國再傳藏人改造營

2018-06-02 16:29

1張門票用7次？中國旅行團被爆訛詐羅浮宮

2018-06-02 19:57

再挨刀！中興被指助北京情蒐 行賄18國

2018-06-02 20:19

美媒：中興重金聘川普好友任公關兩週後獲解禁

2018-06-02 22:39

分析：中美貿易衝突 源於兩種不同制度

2018-06-02 21:37

政府壓件？陸委會：只嚴審大陸官員申請案

2018-06-02 00:46

上海台商協會第二屆返台徵才博覽會

2018-06-02 11:44

富士康8日上交所掛牌上市

2018-06-02 15:03

旺角騷亂案外案 陸女在港成奇女子

2018-06-02 11:54

上海台協徵才 求職學生：赴陸避談政治

2018-06-02 13:28

六四前夕 陸異議人士集體「被旅遊」

2018-06-02 01:01

香江風情／香港的「破頂」與「爆煲」

2018-06-02 01:01

繼上海之後 昆山惠台31條實施細則有望6月推出

2018-06-02 13:45

史上最年輕！59歲李曉紅掌工程院 學生暱稱「曉紅哥」

2018-06-02 20:19

台灣奶茶飄香大陸 形塑新生代喝的品味

2018-06-02 22:27

江蘇團客赴台人次最多 連6年奪冠

2018-06-02 21:29

當真內含豹骨？陸鴻茅藥酒：商業機密

2018-06-02 12:30

中國慶祝兒童節 不忘灌輸紅色教育思想

2018-06-02 22:38

出書談八九六四 日作家盼能出版中譯本

2018-06-02 16:33

掛橫幅互嗆難吃 兩店懟出商機

2018-06-02 19:57

笑話成真！ 老伯大鬧餐館「為何魚香茄子裡面沒有魚」

2018-05-31 16:20

陸股一周／鋼鐵、證券相對強

2018-06-02 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top