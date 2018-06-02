親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

六四前夕 陸異議人士集體「被旅遊」

2018-06-02 01:01聯合報 特派記者林庭瑤／北京報導

在北京「六四」事件發生廿九周年前夕，香港泛民人士在銅鑼灣時代廣場擺放了大陸諾貝爾...
在北京「六四」事件發生廿九周年前夕，香港泛民人士在銅鑼灣時代廣場擺放了大陸諾貝爾和平獎得主劉曉波的雕像，以示紀念。 中央社
分享

六四天安門事件廿九周年前夕，中共照例在這段敏感時期加強控制異議人士，包括要求噤聲、「被旅遊」等。「天安門母親」所有成員都已被控制，中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤則被要求在六四之前不接受採訪，以換取不會「被旅遊」。

現年八十五歲的鮑彤表示，大陸國保在不久前已向他「打招呼」，禁止他在六四前接受採訪，不然就要「被旅遊」。由於他年事已高，且要每天服藥，當局「放寬」對他的監控，只要他不接受採訪，就可以避免「被旅遊」，只受廿四小時監控。北京部分六四異議者每個月底都會固定聚餐，但鮑彤已被禁止參加五月底餐會。

紐約時報中文網近日兩度刊文，內容是鮑彤接受毛澤東前秘書李銳的女兒李南央專訪，揭發六四事件尚未曝光的政治內幕，成為六四紀念日前夕最受矚目的相關文章。

「天安門母親」也是被中共當局嚴密監控的目標，發起人之一張先玲已被國保「上崗」，無論前往何處，監視者都如影隨形。張先玲說，「樓下有一輛車，車內是一個警察，樓上有兩個人。」每年六月四日「天安門母親」成員及支持者都會前往公墓奠祭親人，不過今年部分成員已被帶走。

同樣遭當局「被旅遊」或軟禁的，包括大陸獨立記者高瑜、中國民主黨的創建人之一查建國、維權人士何德普、六四傷者齊志勇等。

六四天安門中共
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

嚴審陸團？旅行業：證件卡了3周下不來

2018-06-02 00:39

政府壓件？陸委會：只嚴審大陸官員申請案

2018-06-02 00:46

上海惠台55條 發給居住證…強吸台企台生西進

2018-06-02 00:31

藍委訪劉結一 建議設惠台單一窗口

2018-06-02 00:37

吸力加推力 激發西進潮

2018-06-02 00:04

劉結一：大陸惠台31條 要擴大台灣民眾獲得感

2018-06-01 22:15

美B52轟炸機飛入南海 11天內第3次

2018-06-01 21:31

「一帶一路」搭舞台 中國外援影響力超日追美

2018-06-01 21:02

美強徵鋼鋁關稅 北京批子彈亂飛

2018-06-01 20:36

中共殲20與多型戰機混編 演練進攻作戰

2018-06-01 19:08

陸作家廖亦武發文 中共允劉霞7月後出國

2018-06-01 18:37

中國惠台？受害台商：總理承諾也被推翻

2018-06-01 18:33

美國務院澄清：未針對中國公民收緊簽證

2018-06-01 20:41

未幫港人向京發聲 陳方安生痛批特首

2018-06-01 19:36

「脫台者」盧麗安：兩岸已進入體制競爭階段

2018-06-01 16:48

「天安門母親」致習近平公開信 平反六四

2018-06-01 16:37

港教科書改版疑自我審查 刪中華民國

2018-06-01 16:34

港課本傳刪中華民國 教育團體關注

2018-06-01 16:31

被指為脫台者 盧麗安：這個詞很不好

2018-06-01 16:28

美批中國南海建島礁「惡霸」 陸：是誰派艦機抵近偵察

2018-06-01 16:27

上海開放台資參與公共政策

2018-06-01 14:41

上海發布惠台細項55條 發海外人才居住證

2018-06-01 14:26

陸團嚴審被壓件 旅行業：快撐不下去了

2018-06-01 13:34

阻撓兩岸交流 陸隱性控管只做不說

2018-06-01 13:33

上合峰會 港媒：或升級建自貿區

2018-06-01 10:42

南京市委書記到金門 被託推銷金酒

2018-06-01 00:09

大陸維權律師黃燕 持難民證來台獲准

2018-06-01 00:08

推特、網飛、肯德基…大陸施壓 11間國際企業仍列台灣為國家

2018-05-31 23:59

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40

軍機繞台 陸國防部：類似訓練將繼續維持

2018-05-31 21:10

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

2018-05-31 19:40

中非防務安全論壇有邀我邦交國？陸國防部避談

2018-05-31 18:23

外媒創「脫台者」一詞 陸委會駁：不適合用在台灣

2018-05-31 18:09

中共國防部：遼寧艦初步具備體系作戰能力

2018-05-31 18:07

美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

2018-05-31 17:34

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

2018-05-31 16:33

解放軍火箭軍「天劍」系列演習 主打多軍種對抗演練

2018-05-31 15:16

拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

2018-05-31 15:07

海峽論壇下周三登場 郝龍斌出席

2018-05-31 14:36
看更多

熱門文章

上海發布惠台細項55條 發海外人才居住證

2018-06-01 14:26

中國惠台？受害台商：總理承諾也被推翻

2018-06-01 18:33

上海再推惠台新措施 台商：憂心台灣的未來

2018-06-01 22:18

被指為脫台者 盧麗安：這個詞很不好

2018-06-01 16:28

中共殲20與多型戰機混編 演練進攻作戰

2018-06-01 19:08

上海新品種紙片西瓜 伸手可摘

2018-06-01 10:51

劉結一：大陸惠台31條 要擴大台灣民眾獲得感

2018-06-01 22:15

「脫台者」盧麗安：兩岸已進入體制競爭階段

2018-06-01 16:48

美B52轟炸機飛入南海 11天內第3次

2018-06-01 21:31

美批中國南海建島礁「惡霸」 陸：是誰派艦機抵近偵察

2018-06-01 16:27

中國人行操作轉趨寬鬆 有望緩和年中資金壓力

2018-06-01 10:48

因為這張紙條 陸學者籲兒童節禁玩網遊

2018-06-01 14:27

「天安門母親」致習近平公開信 平反六四

2018-06-01 16:37

港教科書改版疑自我審查 刪中華民國

2018-06-01 16:34

陸作家廖亦武發文 中共允劉霞7月後出國

2018-06-01 18:37

阻撓兩岸交流 陸隱性控管只做不說

2018-06-01 13:33

陸團嚴審被壓件 旅行業：快撐不下去了

2018-06-01 13:34

拚環保太湖將禁養大閘蟹 民怨衝突

2018-06-01 17:36

已演13年 復旦大學女權話劇「陰道獨白」遭停演

2018-06-01 16:41

「一帶一路」搭舞台 中國外援影響力超日追美

2018-06-01 21:02

美強徵鋼鋁關稅 北京批子彈亂飛

2018-06-01 20:36

陸批美強徵鋼鋁關稅 華春瑩：讓子彈亂飛

2018-06-01 16:04

上合峰會 港媒：或升級建自貿區

2018-06-01 10:42

港課本傳刪中華民國 教育團體關注

2018-06-01 16:31

陸六一兒童節 上海爆上百名幼兒諾羅病毒感染

2018-06-01 11:09

中國A股納入MSCI首日 滬深兩市開低

2018-06-01 10:25

A股入摩第一天 開盤先蹲再跳

2018-06-01 09:44

上海開放台資參與公共政策

2018-06-01 14:41

募款鑄劉曉波雕像 吾爾開希：7月北市府前落成

2018-06-01 12:59

陸A股入MSCI 港媒：助推國際化

2018-06-01 11:59

中國5月財新製造業PMI為51.1 持續一年擴張

2018-06-01 10:17

陸嚴格限制宗教臨時活動 禁止境外捐贈及參與

2018-06-01 13:03

「王鳳雅事件」…是慈善？是偽善？ 雙輸的愛

2018-06-01 18:10

未幫港人向京發聲 陳方安生痛批特首

2018-06-01 19:36

母砸20萬栽培 11歲女孩入選南韓女團

2018-06-01 20:56

物美創辦人張文中含冤12年 中國最高法改判無罪

2018-06-01 20:48

美國務院澄清：未針對中國公民收緊簽證

2018-06-01 20:41

「OK發火論」惹議 馬時亨：引起誤解很抱歉

2018-06-01 20:56

落實中央政策 上海公布對台55條措施

2018-06-01 18:31

劉曉波雕像現銅鑼灣 毋忘六四

2018-06-01 20:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top