六四前夕 陸異議人士集體「被旅遊」

2018-06-02 01:01 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



在北京「六四」事件發生廿九周年前夕，香港泛民人士在銅鑼灣時代廣場擺放了大陸諾貝爾和平獎得主劉曉波的雕像，以示紀念。 中央社 分享 facebook

六四天安門事件廿九周年前夕，中共照例在這段敏感時期加強控制異議人士，包括要求噤聲、「被旅遊」等。「天安門母親」所有成員都已被控制，中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤則被要求在六四之前不接受採訪，以換取不會「被旅遊」。

現年八十五歲的鮑彤表示，大陸國保在不久前已向他「打招呼」，禁止他在六四前接受採訪，不然就要「被旅遊」。由於他年事已高，且要每天服藥，當局「放寬」對他的監控，只要他不接受採訪，就可以避免「被旅遊」，只受廿四小時監控。北京部分六四異議者每個月底都會固定聚餐，但鮑彤已被禁止參加五月底餐會。

紐約時報中文網近日兩度刊文，內容是鮑彤接受毛澤東前秘書李銳的女兒李南央專訪，揭發六四事件尚未曝光的政治內幕，成為六四紀念日前夕最受矚目的相關文章。

「天安門母親」也是被中共當局嚴密監控的目標，發起人之一張先玲已被國保「上崗」，無論前往何處，監視者都如影隨形。張先玲說，「樓下有一輛車，車內是一個警察，樓上有兩個人。」每年六月四日「天安門母親」成員及支持者都會前往公墓奠祭親人，不過今年部分成員已被帶走。

同樣遭當局「被旅遊」或軟禁的，包括大陸獨立記者高瑜、中國民主黨的創建人之一查建國、維權人士何德普、六四傷者齊志勇等。