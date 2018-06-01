能否獲准出國難測 劉霞令人憂

2018-06-01 23:05 中央社 北京1日電



德國總理梅克爾不久前訪問中國時，外界燃起「劉霞可能獲准出國」的希望，其中抱持樂觀態度的北京異議人士胡佳今天說，劉霞若能出國，時間點也應是劉曉波去世屆滿週年後。

劉曉波2010年在獄中獲得諾貝獎殊榮後，妻子劉霞即開始遭到中國官方監控和軟禁，長久下來身心健康深受影響。劉曉波去年7月在刑期間病逝後，劉霞持續表達出國的願望，但一直未獲當局首肯。

梅克爾（Angela Merkel）5月24日與中國總理李克強會談後的聯合記者會中，有媒體詢及劉霞重獲自由的可能性。李克強回答時提到中國憲法寫明尊重和保障人權，並說中方願在相互尊重和平等的基礎上，和德國討論人權個案。

胡佳認為，媒體在中德總理的聯合記者會中為劉霞發聲，增加了她達成出國心願的可能性，因為劉霞畢竟沒有觸犯中國法律，也未如同劉曉波生前從事政治批評，並非異議圈中人士，是有獲准出國的可能性。

因六四事件29週年將屆而被安全人員帶離北京的胡佳今天在電話中告訴中央社記者，當局若同意劉霞出國，時間點也可能選在劉曉波去世週年紀念之後。

另有不具名的中國政治觀察人士則持悲觀看法，認為北京當局若有意讓劉霞出國，劉曉波去年病逝後就會讓她出去，「那個時候出去不會形成國際間新的話題，而是控制在整個劉曉波事件範圍內，這個時候再讓劉霞出去，又是一個新的討論話題，這是政府不樂見的。」

除了劉曉波去世的當時，這名觀察人士判斷，中國政府也有可能「再等幾年」再准許劉霞出國。不過由於劉霞心理受創極深，若不能及時出國治療，情況讓人擔憂。

劉曉波因參與起草呼籲言論自由、人權和民主選舉的「零八憲章」而於2008年12月遭拘留；2009年12月以「煽動顛覆國家政權罪」罪名遭判刑11年；2010年10月獲諾貝爾和平獎。

2017年6月，劉曉波因肝癌末期獲准保外就醫，並在與外界隔離的狀態下接受治療，7月13日不敵病魔辭世，遺體在不到48小時內的15日清晨火化，並於當天中午海葬。