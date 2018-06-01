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金援海地45億 謝和弦：國父都要從睡夢中醒來了

「一帶一路」搭舞台 中國外援影響力超日追美

2018-06-01 21:02世界日報 中國新聞組／北京1日電

中國在外援影響上超印日縮小與美差距 美聯社
中國在外援影響上超印日縮小與美差距 美聯社
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中國利用「一帶一路」項目對中亞地區等國擴大影響。美國之音報導，設在美國的研究機構「援助數據」的一份報告說，大規模的外援項目讓中國在國際影響方面超過日本和印度，並縮小與全球最大外援國美國的差距。

「援助數據」公布的統計顯示，由於高達1260億美元的「一帶一路」基礎設施計畫及所主導的亞洲基礎投資銀行，中國在全球影響及外援調查中跳升八位，從該組織2014年調查的第29位，升至最新的第21位，超過日本的第25位和印度的第24位。

報導指出，儘管中國仍然落後於作為國際貨幣基金和世界銀行最有影響捐助國的美國，但是，隨著美國總統川普削減對外援助，中國正在縮小與美國這個最大外援國的差距。去年10月，川普總統將美國外交和外援削減28%。

根據「援助數據」去年10月的研究，從2000到2014年，中國向140個國家提供將近3544億美元的援助和其他形式的支持，美國則為3946億美元。「援助數據」政策分析主任、主導這個最新研究報告的薩曼莎·庫斯特表示，這個時候說美國將會失去影響還太早。

報導指出，中國今年3月宣布將成立國際發展合作署，統管外援項目。在美國削減外援的同時，中國處於將成為世界最大外援國的位置。薩曼莎·庫斯特表示，這個機構表明，中國的外援政策繼續擴張和專業化，顯示可能會繼續增加其影響。

但是，「援助數據」的報告表示，儘管中國隨著其大規模外援戰略全球影響不斷擴張，但是中國在向發展中國家提供援助政策和落實建議上，仍有相對來說缺乏幫助性的名聲。薩曼莎·庫斯特表示，有幫助性涉及受援國領導人在在做決定和採取行動時，更注意傾聽哪個援助國的建議。

據報導，北京雖聲稱不干預其他國家內政，但外界仍憂心，中國在利用外援作為工具，在海外擴展其軟、硬實力。研究人員發現，中國在東南亞和太平洋、中東和北非地區的影響最大。

報告還指，有關中國將蓋過傳統外援國家的說法是言過其辭。報告說，中國在對受援國領導人影響方面，仍然處於中間地位。傳統的外援機構，像歐盟、聯合國兒童基金會、英國等仍排在中國前面。

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