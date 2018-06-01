川金會一波三折 學者：朝鮮半島的和平是場春夢？

2018-06-01 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



川金會北韓能否得到其所要的，既保留部分核武又解除制裁？學者林立認為不太可能。美聯社 分享 facebook

握手、擁抱、眼淚、共組球隊、大煽民族情感…，這些都是今年以來北韓領導人金正恩，想施壓美國總統川普「別做一個破壞別人家好事的人」、「別掃興」之手段。

淡江大學外交關係與事務學系副教授林立，在該校國際評論專欄發表文章表示，川普在商言商，可不會理會這些戲碼。朝鮮半島要有和平，並不能只靠這些煽情的表演。最終川金會能不能成事，很簡單，只要看北韓與美國雙方「最後堅持不放棄的」是什麼，就一目了然了。

評論指出，金正恩是受不了制裁，所以願意放棄未來的核彈試爆以及飛彈試射、甚至可能銷毀一部份（較老舊）核武，來換取制裁的（至少是部分）解除，但是卻又絕對不願意放棄所有的核武；金正恩的願望是：既夠保存一部分的核武作為最後的嚇阻、又可以減緩制裁，那麼北韓還可以活下去。

但是，川普看來卻是堅持「零」核武，否則不願意放鬆任何製裁。那麼這下子就是僵局了、麻煩大了。

北韓知道自己沒有能力跟美國叫價，於是想找中共向美方討價還價，其論據就是：美國必須從朝鮮半島完全撤軍、以換取北韓「零」核武。金正恩跟中共的盤算是以「公平」為理由，然後可說：「如果你不撤軍、那我也可以不必完全廢除核武、大家扯平」。

但是美國在南韓的駐軍，乃基於1953年〈美韓安保條約〉、並且也是美國全球戰略布局的一環，美國絕不可能從南韓撤軍，連南韓目前的左派總統也不敢開口叫美軍離開。金正恩跟中共想以此作為北韓不必完全廢核的理由；然而，北韓根本沒有跟美國做這種叫價的能力，於是想叫中共去向美國人說；但是，中共也沒有這種本錢，現在中共自己都自顧不暇、正跟美國陷於貿易紛爭中，此時北韓要求中共去扮黑臉、為北韓強出頭，那就是逼中共在去冒犯美國，中共自己也不願意；中共能替北韓出幾分力，很可疑！

其實「美國從南韓撤軍」根本是個假議題，只是金正恩想藉此保住部分核武的理由。因為，就軍事觀點來看，美軍既使從南韓撤光，美國仍然隨時有能力打擊北韓、包括隨時投射陸戰部隊到北韓，一樣可以隨時對北韓動手；雖然川普口口聲聲保證無意推翻北韓，但是誰知道呢？所以，北韓如果沒有核武，就等於是死亡；雖然北韓在邊界擁有可以射擊首爾的火砲跟火箭彈，但是恐怕發射不了千發，其發射平台就會被幾乎全部摧毀，這種結果雖然是南韓不願意見到的，但是對美國來講，這種損失是可以接受的。

因此，這一波事件，最後最可能的結果就是：北韓不願意完全銷毀核武，而川普也不願意放鬆制裁。至於什麼板門店宣言、韓戰終戰和約，只是空氣而已！