親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40中央社 台北31日電

持有聯合國難民證的中國維權人士黃燕昨天獲准入境台灣安置3個月。她今天接受中央社記者專訪時，流淚訴說10多年來遭受中共迫害的過程，並不斷感謝台灣政府願意讓她入境安置。

黃燕29日持聯合國難民署核發的國際難民證，自印尼搭機抵達桃園國際機場，由台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏代向移民署提出入境申請。政府基於人道考量，昨天專案許可黃燕入境，停留時間3個月。

黃燕經過一夜休息，今天下午接受中央社記者專訪，還未坐定便是滿口稱謝。

她表示，抵達台灣時，移民署的官員隨即親切地帶她用餐、協助她採購生活必需品，並安排她在機場歇息的地方。「從沒見過這麼和善有禮的官員，還以為是NGO（非政府組織）的人呢」，「真的非常、非常感謝台灣政府」。

黃燕說，她從廣東獲釋後，在2016年底逃往香港，經由泛民主派議員協助，轉往泰國開刀治療癌症。隨後一年多裡，她輾轉流亡泰國與印尼之間，不斷遭受審問、扣留以及簽證過期就會被遣返的壓力。「10多年了，直到來到台灣，我終於能真正安心，這一切都不會再發生了」。

黃燕1970年出生於湖北的基督教家庭，因積極傳教，2003年開始遭到中共當局追捕，隨後逃往北京。她在2004年起接觸中國著名維權律師高智晟，聲援中國家庭教會，便遭到中國執法人員長達10多年的綁架、軟禁、關押。

回想這段過程，黃燕數度泣不成聲。她說，自己曾兩度遭到中國國內安全保衛毆打以致流產。被關押期間，更曾遭受獄方剝去全身衣褲，逼迫勞動。同樣因宗教因素入獄的受刑人想協助她，隨即遭獄方打斷雙腳。

黃燕也提到，自己罹癌後於2013年在湖北荊州首度接受手術，沒想到化療結束隔天就被執法人員強行帶走，軟禁數日，以致一度感染，差點喪命。

「我當時都生病了，什麼事情也沒做，也沒在網上發什麼文，卻還是被帶走」。執法人員甚至恐嚇她，要她把戶籍遷走，省得他們麻煩。

黃燕表示，家人這十多年來受到官方施壓，如今都不敢與她接觸；雖然丈夫現在也持有難民證流亡泰國，但中共挾持他的家人，因此丈夫這幾天就會返回廣州。「他曾跟我說過，是因為我生病，他才願意一直照顧我…否則早就斷了」。

談到未來的規畫，黃燕擦乾淚水鎮定地說，自己從事維權工作，如今能離開中國，哪怕有一點點能力，都希望能繼續幫助還在中國，受到迫害的人們。除了感謝之外，她也懇請台灣政府協助自己，向聯合國方面溝通，盡快安排她前往第三國。

難民泰國聯合國
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

軍機繞台 陸國防部：類似訓練將繼續維持

2018-05-31 21:10

中非防務安全論壇有邀我邦交國？陸國防部避談

2018-05-31 18:23

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

2018-05-31 19:40

外媒創「脫台者」一詞 陸委會駁：不適合用在台灣

2018-05-31 18:09

中共國防部：遼寧艦初步具備體系作戰能力

2018-05-31 18:07

美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

2018-05-31 17:34

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

2018-05-31 16:33

解放軍火箭軍「天劍」系列演習 主打多軍種對抗演練

2018-05-31 15:16

拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

2018-05-31 15:07

海峽論壇下周三登場 郝龍斌出席

2018-05-31 14:36

美50人團隊抵北京 中共商務部：中方大門始終敞開

2018-05-31 14:33

王岐山將任大陸紅十字會名譽會長

2018-05-31 10:15

海峽論壇／藍營郝龍斌將率團出席

2018-05-31 00:35

陸委會嚴查來台陸官員 移民署：防陸滲透

2018-05-31 00:23

海峽論壇前 汪洋將會郝龍斌

2018-05-31 00:17

國台辦：兩岸進入制度和人才之爭時代

2018-05-31 00:09

國台辦批「閉關鎖島」 陸委會：沒資格說三道四

2018-05-30 22:17

不讓海峽論壇延伸台灣境內 陸委會：負責任把關

2018-05-30 19:49

嚴審官方團 陸委會：仍鼓勵兩岸民間交流

2018-05-30 18:43

美指港拒交逃犯 議員籲港府公開資料

2018-05-30 18:20

反制盜竊智財權 傳美緊縮中國留學生經理人簽證

2018-05-30 18:10

美縮短大陸公民簽證有效期 陸方：別反其道而行

2018-05-30 17:10

陸對台31項 海基會：缺細則台商仍在觀望

2018-05-30 16:22

回應白宮 中共外交部：每次變臉都對國家信譽損耗

2018-05-30 16:18

港民調：港記者內地被毆 林鄭拒譴責…民望創新低

2018-05-30 16:16

美報告：林鄭受北京指使 拒移交逃犯… 還送中央看管

2018-05-30 16:16

鮑彤：趙紫陽早在六四前失勢 換警衞斷通訊

2018-05-30 14:42

第10屆海峽論壇6月6日舉行 汪洋首次出席

2018-05-30 14:30

海峽論壇下周於廈門登場！ 傳陸將再釋惠台利多

2018-05-30 13:38

王毅訪德 陸外交部：落實兩國領導人共識

2018-05-30 12:33

打奢 浙江麗水規定紅白喜事最多包100

2018-05-30 11:49

傳國共論壇今年不辦 國台辦：國共保持順暢溝通

2018-05-30 11:35

打擊侵權 美擬縮短發給大陸民眾簽證效期

2018-05-30 11:24

陸委會嚴查陸官員來台 國台辦暗批「閉關鎖島」

2018-05-30 11:18

海峽論壇登場 朱立倫：新北派副市長代表出席

2018-05-30 10:23

原鄧小平孫女婿 吳小暉不服兩罪判決已提上訴

2018-05-30 10:20

台西進青年稱對岸「愛洗腦」 被陸網友肉搜鞠躬道歉

2018-05-30 09:55

美國祭關稅 中共商務部：促美按聯合聲明行事

2018-05-30 09:38

新華社批評川普反覆 促務實溝通

2018-05-30 09:22
看更多

熱門文章

女大生罹血癌求父捐骨髓救治 父冷回：死了我也不捐

2018-05-30 23:04

再見了22K！去對岸剝蝦殼 月收至少4萬7...

2018-05-31 11:00

國台辦：兩岸進入制度和人才之爭時代

2018-05-31 00:09

國台辦批「閉關鎖島」 陸委會：沒資格說三道四

2018-05-30 22:17

笑話成真！ 老伯大鬧餐館「為何魚香茄子裡面沒有魚」

2018-05-31 16:20

港珠澳大橋通車將採用人臉識別技術 確保安全

2018-05-30 22:41

大陸航空業 首見台籍座艙長

2018-05-31 00:35

整頓網遊 新華社轟騰訊：大吃人血饅頭

2018-05-31 10:53

馬雲：菜鳥物流將做到大陸24小時、全球72小時必達

2018-05-31 12:12

56歲熟女誤墜網戀 竟被騙走上億元

2018-05-31 09:58

中國第一蛇村 與蛇共舞40年 最多養著300多萬條蛇

2018-05-31 14:08

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

2018-05-31 16:33

老翁爬樹摘楊梅摔死 家屬向景區索賠60萬

2018-05-31 10:33

陸航空軟體設計原地踏步30年 市場歐美搶占 受制於人

2018-05-30 22:34

上海規劃建第三機場 地點可能就在昆山

2018-05-31 11:20

為何棄購鴻海FII？ 股民：現股買進更靈活

2018-05-30 23:41

雲南冰花男孩 告別漫漫求學路

2018-05-31 12:38

海峽金融論壇 金總不去了

2018-05-31 00:35

解放軍火箭軍「天劍」系列演習 主打多軍種對抗演練

2018-05-31 15:16

京東無人重卡 在全球智慧物流彎道超車

2018-05-31 18:20

A股明日入摩 十問十答

2018-05-31 14:55

外媒創「脫台者」一詞 陸委會駁：不適合用在台灣

2018-05-31 18:09

鴻海工業富聯FII 傳6月上旬A股掛牌

2018-05-31 12:46

韓系化妝品退位 無扇葉手持風扇成陸客新寵

2018-05-31 09:39

拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

2018-05-31 15:07

京東無人軍團大閱兵：無人重卡、無人飛機大顯神通

2018-05-31 14:51

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

2018-05-31 19:40

王岐山將任大陸紅十字會名譽會長

2018-05-31 10:15

美50人團隊抵北京 中共商務部：中方大門始終敞開

2018-05-31 14:33

世銀：中國外部風險變得更突出

2018-05-31 13:52

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40

海峽論壇／藍營郝龍斌將率團出席

2018-05-31 00:35

中共國防部：遼寧艦初步具備體系作戰能力

2018-05-31 18:07

陸委會嚴查來台陸官員 移民署：防陸滲透

2018-05-31 00:23

美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

2018-05-31 17:34

中非防務安全論壇有邀我邦交國？陸國防部避談

2018-05-31 18:23

珠三角人口增 深廣佛比重排前3

2018-05-31 05:06

陸拚先進製造 放寬外商投資

2018-05-31 00:32

海峽論壇前 汪洋將會郝龍斌

2018-05-31 00:17

陸股解碼／分批進場 時機到了

2018-05-31 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top