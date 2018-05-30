港珠澳大橋通車將採用人臉識別技術 確保安全

2018-05-30 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



連接香港、澳門與大陸「珠海」的「港珠澳大橋」即將通車，將提供廿四小時穿梭巴士，來往三地口岸。港媒報導，巴士公司將透過人臉辨識技術監察司機，若在廿秒間打三個呵欠，控制中心便會向司機發出警示。

頭條日報報導，港珠澳大橋將提供廿四小時穿梭巴士，繁忙時間班次少於五分鐘一班車，非繁忙時間十至十五分鐘一次，通宵十五至卅分鐘一班。香港、珠海和澳門三個口岸都設有售票站，可用電子或現金買票，不用實名登記，至於票價還待三地政府落實。

港珠澳大橋通車後，除了擁有指定跨境牌的車可通過，民眾也可乘坐穿梭巴士來往三地口岸。穿梭巴士行車路段全程約四十三公里，車程約四十分鐘。

穿梭巴士不會進入香港與澳門境內，香港出發的旅客要乘車到港方口岸人工島，辦理出境手續後才上穿梭巴士，去到澳門或珠海口岸再轉車。香港方面，日後有九條機場巴士線「A車」，路線會延長到大橋香港口岸，也會有新巴士和小巴線接駁到大嶼山。預計將會設置一百七十輛穿梭巴士，所有乘客要佩戴安全帶，預計每日最高載客量達九萬六千人次。

為了確保行車安全，司機駕駛時不准攜帶手機，車上會安裝臉部識別系統，監控司機是否打瞌睡，如果廿秒內打了三次呵欠，就會發出警示，車速限制於時速七十公里，車上會安裝車速顯示螢幕。