不讓海峽論壇延伸台灣境內 陸委會：負責任把關

2018-05-30 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



海峽百姓論壇今年在台灣舉辦，遭移民署以「統戰」為由，禁大陸10名公務員來台。陸委會指出，在台灣舉辦海峽論壇的分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，對於陸方官員的相關申請案，政府都不會同意，「面對中國大陸持續對我方進行統戰，並將海峽論壇延伸到我境內舉辦的企圖，政府將會負責任把關」。

陸委會表示，政府向來並不同意陸方在台舉行海峽論壇相關分支活動，此一立場從未改變。

陸委會說，政府一向鼓勵兩岸間良性、有序的交流活動，不過海峽論壇是中國大陸對我進行分化、統戰作為的平台，對於陸方刻意與我民間團體合作，在台灣舉辦海峽論壇的分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，無法獲得台灣民眾的認同，因此對於陸方官員申請來參加海峽論壇的分論壇或分支活動，政府都會否准其申請案。

陸委會表示，陸方利用台灣自由民主制度，來台進行統戰作為，實為破壞兩岸間正常交流的最大障礙。政府一向認為，兩岸間正常交流有助於兩岸良性互動，但對陸方帶有特定政治目的、統戰企圖的相關申請案，政府有責任嚴加審查。