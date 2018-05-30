親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

震撼！「道不同不相為謀」呂秀蓮跟民進黨說掰掰

不讓海峽論壇延伸台灣境內 陸委會：負責任把關

2018-05-30 19:49聯合報 記者許依晨╱即時報導

海峽百姓論壇今年在台灣舉辦，遭移民署以「統戰」為由，禁大陸10名公務員來台。陸委會指出，在台灣舉辦海峽論壇的分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，對於陸方官員的相關申請案，政府都不會同意，「面對中國大陸持續對我方進行統戰，並將海峽論壇延伸到我境內舉辦的企圖，政府將會負責任把關」。

陸委會表示，政府向來並不同意陸方在台舉行海峽論壇相關分支活動，此一立場從未改變。

陸委會說，政府一向鼓勵兩岸間良性、有序的交流活動，不過海峽論壇是中國大陸對我進行分化、統戰作為的平台，對於陸方刻意與我民間團體合作，在台灣舉辦海峽論壇的分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，無法獲得台灣民眾的認同，因此對於陸方官員申請來參加海峽論壇的分論壇或分支活動，政府都會否准其申請案。

陸委會表示，陸方利用台灣自由民主制度，來台進行統戰作為，實為破壞兩岸間正常交流的最大障礙。政府一向認為，兩岸間正常交流有助於兩岸良性互動，但對陸方帶有特定政治目的、統戰企圖的相關申請案，政府有責任嚴加審查。

至於陸方學者認為我方刻意杯葛兩岸民間交流，陸委會說，陸方應自我檢討，不應利用台灣自由、民主制度，刻意來台進行政治統戰作為。

圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。 聯合報系資料照片
圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。 聯合報系資料照片
分享

海峽論壇陸委會
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

美縮短大陸公民簽證有效期 陸方：別反其道而行

2018-05-30 17:10

嚴審官方團 陸委會：仍鼓勵兩岸民間交流

2018-05-30 18:43

回應白宮 中共外交部：每次變臉都對國家信譽損耗

2018-05-30 16:18

美指港拒交逃犯 議員籲港府公開資料

2018-05-30 18:20

反制盜竊智財權 傳美緊縮中國留學生經理人簽證

2018-05-30 18:10

陸對台31項 海基會：缺細則台商仍在觀望

2018-05-30 16:22

港民調：港記者內地被毆 林鄭拒譴責…民望創新低

2018-05-30 16:16

美報告：林鄭受北京指使 拒移交逃犯… 還送中央看管

2018-05-30 16:16

鮑彤：趙紫陽早在六四前失勢 換警衞斷通訊

2018-05-30 14:42

第10屆海峽論壇6月6日舉行 汪洋首次出席

2018-05-30 14:30

海峽論壇下周於廈門登場！ 傳陸將再釋惠台利多

2018-05-30 13:38

王毅訪德 陸外交部：落實兩國領導人共識

2018-05-30 12:33

打奢 浙江麗水規定紅白喜事最多包100

2018-05-30 11:49

傳國共論壇今年不辦 國台辦：國共保持順暢溝通

2018-05-30 11:35

打擊侵權 美擬縮短發給大陸民眾簽證效期

2018-05-30 11:24

陸委會嚴查陸官員來台 國台辦暗批「閉關鎖島」

2018-05-30 11:18

海峽論壇登場 朱立倫：新北派副市長代表出席

2018-05-30 10:23

原鄧小平孫女婿 吳小暉不服兩罪判決已提上訴

2018-05-30 10:20

台西進青年稱對岸「愛洗腦」 被陸網友肉搜鞠躬道歉

2018-05-30 09:55

美國祭關稅 中共商務部：促美按聯合聲明行事

2018-05-30 09:38

新華社批評川普反覆 促務實溝通

2018-05-30 09:22

北京逼外企承認一中 好市多陷入兩難

2018-05-30 04:55

美艦西沙軍演 陸媒促升高對抗等級

2018-05-30 00:13

美國駐中大使館公告LGBT活動 六四舉行成話題

2018-05-29 21:23

美艦入西沙 陸媒強硬表態：鬥一鬥更健康

2018-05-29 20:17

平衡貿易逆差 中國將增加美國煤炭進口

2018-05-29 19:11

香港民調：68%受訪者指北京處理六四錯誤

2018-05-29 18:01

金錢外交？ 中共：別再自欺欺人

2018-05-29 17:26

傳金正恩下周六訪青島 見習近平、普亭

2018-05-29 16:41

哈佛教授：中國政府確有「五毛黨」網軍護航

2018-05-29 13:34

馬來西亞叫停多項中國工程 陸媒示警訊

2018-05-29 13:31

陸欲打造科技強國 專家：缺乏創新土壤

2018-05-29 12:54

大馬寧賠10億港幣棄建中資高鐵 一帶一路挫敗

2018-05-29 11:45

伊凡卡商標突獲大陸批准 外媒：有交易之嫌

2018-05-29 11:07

上合青島峰會 習近平將親主持

2018-05-29 00:35

中興通訊解套…習近平籲核心技術須自主

2018-05-29 00:35

香格里拉對話將登場 中國南海擴張面臨孤立

2018-05-28 19:52

川金會一波三折 分析：平壤棄核欲迎還拒

2018-05-28 19:44

美退出伊核協議 伊朗總統6月訪中

2018-05-28 17:27
看更多

熱門文章

FII 333.3萬股遭棄購 金額創A股史上最高

2018-05-29 22:33

北京逼外企承認一中 好市多陷入兩難

2018-05-30 04:55

台西進青年稱對岸「愛洗腦」 被陸網友肉搜鞠躬道歉

2018-05-30 09:55

美艦入西沙 陸媒強硬表態：鬥一鬥更健康

2018-05-29 20:17

陸航首例 兩台灣空姐今晉升春秋航空座艙長

2018-05-30 11:34

購匯潮魔咒 人民幣大貶

2018-05-30 00:35

回應白宮 中共外交部：每次變臉都對國家信譽損耗

2018-05-30 16:18

美縮短大陸公民簽證有效期 陸方：別反其道而行

2018-05-30 17:10

鄭州大學首次招收台灣免試生錄取率6成88人上榜

2018-05-30 14:29

美艦西沙軍演 陸媒促升高對抗等級

2018-05-30 00:13

打擊侵權 美擬縮短發給大陸民眾簽證效期

2018-05-30 11:24

大陸8城房市火爆 又見購屋排隊「搖號」

2018-05-30 00:38

原鄧小平孫女婿 吳小暉不服兩罪判決已提上訴

2018-05-30 10:20

鮑彤：趙紫陽早在六四前失勢 換警衞斷通訊

2018-05-30 14:42

訂餐外送靠無人機 上海工業區上班族受惠

2018-05-29 23:00

海峽論壇登場 朱立倫：新北派副市長代表出席

2018-05-30 10:23

美國駐中大使館公告LGBT活動 六四舉行成話題

2018-05-29 21:23

鴻海FII新股棄購金額2.15億元 傳創A股最高

2018-05-30 10:16

首都航空擋風玻璃碎裂 起飛後一小時返航

2018-05-30 10:47

陸委會嚴查陸官員來台 國台辦暗批「閉關鎖島」

2018-05-30 11:18

海峽論壇下周於廈門登場！ 傳陸將再釋惠台利多

2018-05-30 13:38

打奢 浙江麗水規定紅白喜事最多包100

2018-05-30 11:49

「全家+」智能便利售貨機 進駐上海

2018-05-29 21:26

四川保育員 在臥龍發現新的貓熊棲息地

2018-05-30 17:45

反腐「大數據」平台　繳水電費、坐頭等艙都成線索

2018-05-30 16:41

新華社批評川普反覆 促務實溝通

2018-05-30 09:22

美擬縮短中國公民簽證有效期6月生效

2018-05-30 11:32

美國祭關稅 中共商務部：促美按聯合聲明行事

2018-05-30 09:38

傳國共論壇今年不辦 國台辦：國共保持順暢溝通

2018-05-30 11:35

海南鋪前大橋 年底通車

2018-05-30 04:38

打造林語堂小鎮 台灣團隊領軍

2018-05-30 04:38

港珠澳大橋行走公車 將採人臉識別技術

2018-05-30 12:57

港媒：中聯辦 控制香港逾半書店

2018-05-30 00:11

湖北黃石 「賣礦」拚觀光

2018-05-30 04:38

阿里砸414億 入股中通快遞

2018-05-30 00:37

大陸房荒...餘屋量降至9年新低

2018-05-30 00:38

美商Bose控陸企侵權 提出337調查申請

2018-05-30 15:21

陸對台31項 海基會：缺細則台商仍在觀望

2018-05-30 16:22

2018年全球創新力企業百強 七家陸企上榜

2018-05-30 14:28

陸股獨角獸 寧德時代要募258億

2018-05-30 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top