台布斷交後 學者：兩岸外交接下來可能有四種演變

2018-05-30 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



布吉納法索日前與我國斷交，令人擔憂是否會有「雪崩斷交來臨」，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授兼所長李大中，在該校國際評論專欄發表文章認為，接下來兩岸外交形勢演變，可能會有外交休兵狀態（和平穩定）、準外交休兵狀態（僵持冷和）、準烽火外交狀態（衝突升溫）、烽火外交狀態（全面對抗）。

首先是外交休兵狀態（和平穩定）：雙方皆採守勢與被動。

其次是準外交休兵狀態 （僵持冷和）：北京發動攻勢，我方被動守勢。

第三為準烽火外交狀態（衝突升溫）：北京發動攻勢，我方因應跟進。

最後為烽火外交狀態（全面對抗）：雙方皆採攻勢與主動。

評論指出，2016年12月，聖多美普林西無預警與我國斷交，旋即與北京建交，被視為蔡英文總統上任後面臨的首次外交挫敗，不少觀察者認為，這代表馬英九總統時期兩岸間的外交休兵默契無以為繼，正式宣告步入歷史。

不過衡量整體態勢，當時北京當局對於蔡英文主政下的兩岸互動仍有期待，且因我方並未採取反制之道，所以兩岸仍處於「準外交休兵狀態」。

2017年6月，我喪失中美洲重量級邦交國巴拿馬，即使蔡政府以「台灣絕對不會在壓力下屈服」等說詞強勢回應，但我方其實仍未採取外交攻勢回應北京，但故兩岸還是維持「準外交休兵狀態」。

如今情勢可能有變，今年5月，北京的外交攻勢連下兩城，在多明尼加與布吉納法索接連棄我而去之後，蔡政府的口徑明顯與以往不同，似乎暗示我方將不再忍讓，而將採取反制措施，除陸委會已宣布的「嚴審對岸人士來台」等措施外，蔡政府是否思考外交層面的反擊，成為兩岸是否邁向「準烽火外交狀態」（衝突升溫）或「烽火外交狀態」（全面對抗）之關鍵。

自蔡英文上任以來，北京對於我邦交國虎視眈眈，雖然箭在弦上，伺機而動，但到底會企圖採取大規模攻勢，造成雪崩式斷交，或逐步式的有限攻勢，還是暫時按兵不動？各方雖有不同看法，但基本上不脫習近平對於蔡英文的兩岸政策走向、美中台關係及台灣內部政治情勢之判斷而定。

隨著兩岸關係遲遲無改善跡象，蔡英文的「維持現狀說」，與習近平所堅持的兩岸政治基礎之間，形同毫無交集的平行線。觀察兩年來的四度斷交事件，可發現北京當局不圖造成一次性的雪崩式斷交 ，而是採取一點一滴的有限攻勢與凌遲式斷交，藉由逐步與連續性的各點突破，造成我邦交國間出現骨牌連鎖效應，撼動台灣的整體外交防線。

但弔詭之處在於，台灣社會對於頻繁出現的斷交潮，不僅悲憤情緒不若以往，甚至出現「不需太在意邦交國數字、該斷則斷」的聲浪。而習近平當局看似已不太那麼重視台灣的民意反應，簡言之，對岸施壓的對象為蔡英文政府。

面對多明尼加與布吉納法索兩國閃電斷交的打擊，蔡政府的口徑更為強硬，似暗示不再忍讓，而將採取反制作為，假設反制範圍不僅限於兩岸交流，也著眼於兩岸外交戰場，那採取的途徑則可能有二 。

首先，在我邦交國方面，台灣可能嘗試奪取部分主動權，也就是拔對岸的樁，以抵銷先前的外交失分，但此舉的風險在於，兩岸衝突將快速升溫，從「準外交休兵」狀態邁入「準烽火外交」或「烽火外交」的局面，將難有轉圜空間。

相較於陳水扁執政時期喪失9個邦交國、新增3個邦交國，十多年來，兩岸間的實力消長態勢今非昔比，現階段我方籌碼極為有限，手邊能打的牌不多，故哪些對象會是蔡政府的口袋名單，頗令外界好奇。

其次，台灣有無可能重啟聯合國戰場？持平而論，蔡政府過去兩年間在聯合國相關議題上相對務實，採取刻意降溫姿態，因為清楚明瞭聯合國絕非我方所擅長與有利之戰場，不宜虛擲資源與注意力，但在目前形勢出現變化之後，即便明知成功機率渺茫，蔡政府有無可能藉由發動台灣加入聯合國，進行內部政治動員與國際宣傳攻勢，也成為各方關注焦點。