美對陸祭懲罰關稅 陸商務部：出乎意料 但也在意料中

2018-05-30 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸商務部29日晚間表示，對白宮發布的策略性聲明，既感到出乎意料，但也在意料之中。

聲明還表示，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。

聲明指出，無論美方公布什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。