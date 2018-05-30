美艦西沙軍演 陸媒促升高對抗等級

2018-05-30 00:13 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



共軍二○一六年在南海永興島巡邏，永興島是西沙群島面積最大的島嶼。 路透 分享 facebook

美國海軍「希金斯號」驅逐艦和「安提坦號」巡洋艦日前駛入西沙群島進行軍演，中共官方強烈譴責；陸媒認為美軍艦這次在西沙群島機動軍演是行動升級，中共應提高對抗等級促美國謹慎。

北京大學海洋戰略研究中心執行主任胡波在人民日報旗下「俠客島」為文指出，美國多次在西沙實施「航行自由行動」，但尚有所節制。但這次美軍在西沙群島主要島礁進行機動演習，意謂著美軍不承認這些島礁擁有十二浬領海。

胡波認為，川普政府在南海對中國的挑釁變本加厲。去年五月至今，美軍已進入南海島礁十二浬內達十多次，頻率大幅提升，挑釁程度也顯著加劇，不再採取「自由航行通過」方式，而是在十二浬內搞各類軍事訓練等。

根據美方戰略界的討論，大致有三個套路：一、加強在中方控制島礁十二浬內的行動，如搞針對性更強的演習、進行電子偵察和干擾等。二、採取拒止行動，實施直接阻止手段，如攔截中共交通船、阻止中方正常施工等。三、主動進行一些議題捆綁，以制裁中共軍隊和公司。文中說，在中共鷹擊反艦導彈和紅旗防空導彈部署至相關島礁後，美軍在這些島礁周圍與中共進行軍事對抗的難度加大，萬一爆發衝突，美軍單艦單機的勝算極低。

胡波指出，大陸仍要避免與美軍進行戰略對抗，但戰術上卻有必要對等升級。阻止這類行為的有效方式是「適當升高對抗的等級，加大博弈的砝碼」，促使美國在風險過高時保持必要審慎。

胡波表示，美軍焦慮的根源，是中美在南海力量差距的快速縮小。未來兩國的長期摩擦機率很高，應做好「持久戰」的準備。