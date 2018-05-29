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中國大陸太空站開啟國際合作，邀請世界各國參與

2018-05-29 22:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國大陸常駐維也納代表團28日於維也納宣布，歡迎聯合國所有成員國於與2022年建成並營運的中國大陸太空站展開國際合作，開展艙内外搭載實驗等合作。陸媒形容「中國太空站向世界拋出橄欖枝」。

新華社報導，大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表史忠俊致詞時表示，1967年外空條約宣告，外空探索和利用是全人類共同的事業並應為全人類謀福利，大陸的空間站不僅屬於大陸，也屬於世界，大陸願秉持人類命運共同體理念，將大陸太空站打造成全人類在外空共同的家。

聯合國外空司事務辦公室主任西莫內塔·迪皮波說，大陸太空站國際合作項目激動人心，將使大陸的技術和經驗惠及其他國家，提升載人航天國際合作和能力建設，促進人類對空間科技應用的認知，幫助各國、特別是發展中國家進入太空，服務於實現2030可持續發展目標。

港媒報導， 過去美國始終以種種藉口阻止大陸參與國際太空站計畫，大陸始終被排除在國際太空站的大門之外。曾有大陸太空人抱怨，他們一直在努力，但大陸一直沒有拿到進入國際太空站的門票。

目前，外空在軌的大型太空站為國際太空站，由美國、俄羅斯、日本、加拿大、歐洲、巴西共同運營。但國際太空站很可能在2024年退休，屆時大陸太空站將成為全球唯一在軌運行的太空站。 此次，包括美國、法國、印度等六十多國共計一百廿多名外交官員參會，這也意味著，大陸太空站並不排斥美國的太空人。

大陸和聯合國邀請各方利用大陸太空站開展合作模式有三種，一是利用自行研製的實驗載荷在太空站艙內開展實驗；二是利用陸方提供的實驗載荷在太空站艙內開展實驗；三是利用自行研製的艙外載荷在太空站艙外開展實驗。

太空人聯合國維也納
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