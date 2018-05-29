親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

前海地大使投書／承認兩岸外交錯誤？大概不可能

17直播主遭男友持刀砍殺 倒臥血泊傷重身亡

關注兩岸 比國眾議院外委員邀曾厚仁演講

2018-05-29 08:01中央社 布魯塞爾28日專電

近年兩岸關係轉變引起關注，比利時聯邦眾議院外交委員會近期首度邀請駐比利時代表曾厚仁演講。曾厚仁在演講中，希望比國議員了解中國施壓並無法切斷台灣與世界的聯結。

在比利時聯邦眾議院外交委員會正式邀請下，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁16日前往眾議院發表兩岸關係現況的演講，這是駐歐盟兼駐比利時代表處首度受邀，眾議院外委會更將舉辦公聽會的場所作為演講場地，凸顯出對台灣方面的重視。

曾厚仁在演講中以「重新思考一中政策」為主軸，說明全世界各國有其本身的「一中政策」，但這與中國的「一中原則」有非常大的不同，因為「一中原則」的定義是中國單方面決定，「一中原則」絕對不能涵蓋「一中政策」。

此外，曾厚仁還提到從去年下半年開始，中國不斷以軍事演練對台灣施壓 ，認為兩岸關係惡化是因為台灣不接受「九二共識」。曾厚仁指出，因為中國採取非常強硬的外交政策，而兩岸政策是其中一環，在這種情況下兩岸不可能緩和，「九二共識」只是藉口。

曾厚仁還透過演講說明台灣的自由民主及經濟發展實力，強調中國施壓並無法切斷台灣與世界聯結。比利時眾議院外委會在聆聽曾厚仁30分鐘的演講後，繼續交流提問約1小時。

比利時一中政策

相關新聞

中興通訊解套…習近平籲核心技術須自主

2018-05-29 00:35

香格里拉對話將登場 中國南海擴張面臨孤立

2018-05-28 19:52

川金會一波三折 分析：平壤棄核欲迎還拒

2018-05-28 19:44

美退出伊核協議 伊朗總統6月訪中

2018-05-28 17:27

習近平：中共鍥而不捨 推進馬克思主義中國化

2018-05-28 17:24

美禁買中企監控設備 海康威視：偏見

2018-05-28 16:57

上合組織峰會 6月9日青島登場

2018-05-28 15:43

連29年參加六四遊行 港媽自豪「女兒們打娘胎就參與」

2018-05-28 15:40

無畏北京威脅！港六四遊行照喊「結束一黨專政」

2018-05-28 15:40

「人才爭奪戰」火熱 送房送錢送戶口

2018-05-28 13:21

雙航母首次「同框」 遼寧艦、國產航母秒變網紅

2018-05-28 13:18

馬哈迪曾說「負擔不起」 …中國投資的大馬「東海岸鐵路」生變

2018-05-28 13:17

南海爭議聲中…中國啟用西沙永興島智能微電網

2018-05-28 13:16

傳陸赴台參訪團不再送件 張志軍：沒聽說

2018-05-28 13:03

梅克爾訪中 見709家屬等維權人士

2018-05-28 13:01

大陸機師月薪30萬爆增至78萬起跳 引爆跳槽風

2018-05-28 11:30

蔡政府揚言嚴審大陸人士來台 張志軍批：走回頭路

2018-05-28 11:02

南海「航行自由」 陸曾堅決反對

2018-05-28 00:31

2美艦闖西沙12浬 恐激怒共軍

2018-05-28 00:31

江宜樺批嚴審陸人來台

2018-05-28 00:00

大陸國防部：美艦擅入西沙領海侵犯主權 已警告驅離

2018-05-27 22:51

2美艦駛入西沙12海浬 再添緊張

2018-05-27 21:22

遼寧艦抵達大連 雙航艦首次「同框」照片走紅

2018-05-27 20:56

陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42

嚴審陸人來台 江宜樺批：這是恐怖主義的作法

2018-05-27 16:37

大陸：希望「川金會」能按計劃舉行

2018-05-27 16:29

2015年「被退休」…大白兔奶糖教父呂永杰證實被查

2018-05-27 16:10

習近平固守主場 陸外交分工現雛形

2018-05-27 14:23

大陸東北火車停駛 金習再會？

2018-05-27 13:02

邊旅遊邊買房 大陸炒房團前進越南

2018-05-27 10:51

台布斷交 陸點名下一個國家：史瓦帝尼

2018-05-27 10:23

北京瞭望／蔡政府報復手段 形同自殘

2018-05-26 23:58

陸公安部長喊反恐：露頭就打

2018-05-26 23:41

中布復交 王毅：任何分裂中國的行徑都是螳臂擋車

2018-05-26 20:58

中共中央審計委亮相 趙樂際當副主任

2018-05-26 19:06

中布復交 國台辦：一中原則是國際社會共識

2018-05-26 18:55

真心換絕情！布吉納法索稱「台灣是中國的一部分」

2018-05-26 18:33

與我斷交後 布吉納法索今天與大陸恢復建交

2018-05-26 18:11

攜程推「到站遊」 今年要開8,000家門市

2018-05-26 14:31
看更多

熱門文章

他北京求學三年po千字心得 敲醒過熱的中國夢

2018-05-28 10:55

大陸機師月薪30萬爆增至78萬起跳 引爆跳槽風

2018-05-28 11:30

準新娘登記前開玩笑「考慮一下」遭暴打 下午仍開心出嫁

2018-05-28 15:19

蔡政府揚言嚴審大陸人士來台 張志軍批：走回頭路

2018-05-28 11:02

傷口灑鹽 中國巴拿馬啟動自貿談判

2018-05-28 11:24

馬哈迪曾說「負擔不起」 …中國投資的大馬「東海岸鐵路」生變

2018-05-28 13:17

陸以養殖虹鱒冒充鮭魚 專家警告勿沙西米

2018-05-28 17:11

中國以隱私換便利 一年經濟損失5千億元

2018-05-28 10:33

香格里拉對話將登場 中國南海擴張面臨孤立

2018-05-28 19:52

暈倒、打架…排隊1公里 杭州萬人搶房

2018-05-28 13:01

習近平：中共鍥而不捨 推進馬克思主義中國化

2018-05-28 17:24

美退出伊核協議 伊朗總統6月訪中

2018-05-28 17:27

身家200億富豪 玩內幕交易被沒收、罰款3700萬

2018-05-28 16:56

經濟解析／北京擁抱FII與IPO 凸顯對高科技的渴望

2018-05-28 19:03

雙航母首次「同框」 遼寧艦、國產航母秒變網紅

2018-05-28 13:18

中國央行重啟28天期逆回購 利率上調5個基點

2018-05-28 14:52

中興解套後 高通傳將與中國官方會談

2018-05-28 13:28

中國民間論壇請演員扮毛澤東 遭群起撇清

2018-05-28 21:35

中興通訊解套…習近平籲核心技術須自主

2018-05-29 00:35

陸網民剁手 用掉全球四分之一紙箱

2018-05-28 10:33

美中協商後 人民幣中間價創4個多月新低

2018-05-28 19:16

山東海景房爛尾10年 夷為平地只花了15秒…

2018-05-28 13:48

三沙旅遊拒港澳台 官方：有軍事設施

2018-05-28 12:45

史上最瘋狂購房 深圳樓盤搖號先交500萬誠意金

2018-05-28 13:00

大陸家電巨頭海爾 聲稱獲WHO頒獎被揭造假

2018-05-28 12:24

限汙令走入歷史 生態環境部禁止環保「一刀切」

2018-05-28 20:53

產品獲認證？ 海爾遭WHO打臉：將依法追究

2018-05-28 16:56

吉林今晨5.7級地震 餘震逾60次

2018-05-28 12:10

美禁買中企監控設備 海康威視：偏見

2018-05-28 16:57

川金會一波三折 分析：平壤棄核欲迎還拒

2018-05-28 19:44

香港故宮文化博物館動土 預計2022年落成

2018-05-28 19:07

大陸「共享護士」手機下單上門服務

2018-05-28 11:01

上合青島峰會 習近平將親主持

2018-05-29 00:35

陸外國留學生飆升 連兩年增速逾一成

2018-05-29 00:29

外媒創新詞：脫台者 設籍中國喪失台身分

2018-05-28 15:07

小米港股IPO 7月敲鐘700億美元估值底線融資100億美元

2018-05-28 15:37

無畏北京威脅！港六四遊行照喊「結束一黨專政」

2018-05-28 15:40

傳陸赴台參訪團不再送件 張志軍：沒聽說

2018-05-28 13:03

「人才爭奪戰」火熱 送房送錢送戶口

2018-05-28 13:21

陸銀行股臉綠 六成跌破淨值

2018-05-29 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top