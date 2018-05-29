關注兩岸 比國眾議院外委員邀曾厚仁演講

2018-05-29 08:01 中央社 布魯塞爾28日專電



近年兩岸關係轉變引起關注，比利時聯邦眾議院外交委員會近期首度邀請駐比利時代表曾厚仁演講。曾厚仁在演講中，希望比國議員了解中國施壓並無法切斷台灣與世界的聯結。

在比利時聯邦眾議院外交委員會正式邀請下，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁16日前往眾議院發表兩岸關係現況的演講，這是駐歐盟兼駐比利時代表處首度受邀，眾議院外委會更將舉辦公聽會的場所作為演講場地，凸顯出對台灣方面的重視。

曾厚仁在演講中以「重新思考一中政策」為主軸，說明全世界各國有其本身的「一中政策」，但這與中國的「一中原則」有非常大的不同，因為「一中原則」的定義是中國單方面決定，「一中原則」絕對不能涵蓋「一中政策」。

此外，曾厚仁還提到從去年下半年開始，中國不斷以軍事演練對台灣施壓 ，認為兩岸關係惡化是因為台灣不接受「九二共識」。曾厚仁指出，因為中國採取非常強硬的外交政策，而兩岸政策是其中一環，在這種情況下兩岸不可能緩和，「九二共識」只是藉口。

曾厚仁還透過演講說明台灣的自由民主及經濟發展實力，強調中國施壓並無法切斷台灣與世界聯結。比利時眾議院外委會在聆聽曾厚仁30分鐘的演講後，繼續交流提問約1小時。