中國民間論壇請演員扮毛澤東 遭群起撇清

2018-05-28 21:35 中央社 台北28日電



博鰲亞洲區塊鏈論壇在今天的開幕式上，邀請演員許國祥扮演已故中共領導人毛澤東致詞，卻因顧慮損及領導人形象，遭協辦、合作單位撇清關係。博鰲亞洲論壇也特地澄清，該論壇和自己無關。

綜合陸媒新京報等報導，這段致詞影片今天在微信上瘋傳，許國祥並以毛澤東的名義慷慨大喊：「我以毛澤東的名義感謝你們」。影片流出後，隨即引來質疑。

中國網民藺小豫在自己的微博上傳許國祥致詞的照片並痛斥：「為了流量為了曝光度居然拿歷史玩」。他並標註中共黨媒人民日報微博號，希望論壇遭到嚴懲。

中國官方嚴禁組織或個人利用黨和國家領導的形象為商業活動造勢。

中國國家工商行政管理總局明訂，禁止在商品及其包裝物上使用和出現黨和國家領導人（包括已離職或已故黨和國家領導人）的形象、題詞，以及任何涉及黨和國家領導人名義的表現形式。

此外，禁止企業利用黨和國家領導人的名義和形象進行商業宣傳促銷活動，不得使用黨和國家領導人（包括已離職或已故黨和國家領導人）的形象、題詞，或利用特型演員以領導人形象推銷產品或者服務。

由於「博鰲亞洲區塊鏈論壇」與「博鰲亞洲論壇」只差了3個字，博鰲亞洲論壇在壓力下也主動發布聲明，指雙方毫無關係，並要大家提高警惕以免被誤導。

2018博鰲亞洲區塊鏈論壇組委會也發布公告稱，演員言論並不能代表組委會，只是表演的一個環節，並沒有任何影響國家領導人的意思。

資料顯示，組委會包含熊貓資本等投資機構，且活動受到火星財經等區塊鏈媒體支持。事後熊貓資本、火星財經等均發布澄清聲明，稱並未參與活動也未與論壇有合作。