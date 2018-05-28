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美禁買中企監控設備 海康威視：偏見

2018-05-28 16:57世界日報 記者杜宗熹／北京28日電

美國眾議院近日通過議案，禁止美國聯邦政府向海康威視等中資企業採購影像監控設備。對...
美國眾議院近日通過議案，禁止美國聯邦政府向海康威視等中資企業採購影像監控設備。對此，海康威視發聲明回應，美國這一提案沒有事實依據和證據，提案人的指控帶有明顯的主觀臆測和偏見。圖為海康威視大樓外觀。 圖／財華智庫網
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美國眾議院近日通過議案，禁止美國聯邦政府向海康威視等中資企業採購影像監控設備。對此，海康威視發聲明回應，美國這一提案沒有事實依據和證據，提案人的指控帶有明顯的主觀臆測和偏見。

華爾街見聞報導，海康威視聲明還指出，海康威視對美國眾議院通過此議案表示遺憾。海康威視將對議案進程保持密切關注，堅決捍衛公司聲譽和合法利益。

海康威視強調，自己是一家商業公司，恪守商業倫理，嚴格遵守所有適用的法律和法規，開展全球範圍業務經營，致力於為各個國家和地區的安全和發展做出積極貢獻。

美國眾議院在當地時間5月24日通過總額7170億美元的《國防授權法》中，包含禁止美國政府購買中國生產的監控攝影機等產品。目前，該議案還處於美國國會立法程序中，尚未最終通過並生效成為法律。

這份提案提到數家中資公司名字，其中包括杭州海康威視數字技術有限公司；海康威視目前是全球最大的監控設備製造商，海康威視也出口產品到國外機場、港口，甚至美軍的軍事設施和美國駐外大使館也有購買。

中國監控設備生產商大華科技、無線通信設備生產商海棠通信，及中興和華為也都上榜。分析認為，海康威視的業務布局，踩上被稱為隱形房地產市場的風口，即安全防衛業市場。

房地產北京美軍

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