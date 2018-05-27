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遼寧艦抵達大連 雙航艦首次「同框」照片走紅

2018-05-27 20:56聯合報 記者林宸誼╱即時報導

一張拍攝地點為大連造船廠附近的照片27日在大陸網路上流傳，照片顯示中國大陸航空母艦遼寧艦，已經抵達大連旅順軍港，與正在船塢內進行維護的國產航艦首次「同框」出現。

觀察者網報導，軍事評論員認為，遼寧艦或許會在國產航艦完成維護後，入塢進行維護修理。

一直以來，外界高度關注大陸行健，尤其央視於24日首次公布艦載機突破了夜間起降技術，這代表遼寧艦編隊初步具備形成全天候作戰的能力。這也表示，中國軍事實力增強，已初具實戰化能力。

觀察者網
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