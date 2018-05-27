繼中興後 中國監視器業者也被美國盯上

2018-05-27 19:03 中央社 台北27日電



除剽竊智慧財產權外，美國對中國企業是否利用系統後門盜取機密的擔憂始終存在。除通訊業者中興、華為外，中國監視器材大廠海康威視、大華等業者也已被美方盯上，成為官方的拒絕往來戶。

中國財經雜誌報導，美國眾議院24日通過的國防授權法案中，禁止美國政府購買中國製造的監控攝影機，包括海康威視、大華、海能達、中興等廠商都被列名。

報導指出，這項法案還須提交美國參議院表決，一旦通過還須由美國總統簽署才會生效。但要完全通過並付諸實施還存在很多變數，美中之間談判斡旋的空間還很大。

此外，這項國防授權法案中，被禁止購買中國製監控攝影機的對象是美國聯邦政府，但不包括民營企業。然而，會購買這類器材的單位，一般多是警察、交通、司法、文教、衛生等政府機構，但民間如社區、廠房、商辦的需求也不少。

事實上，基於安全疑慮，美國密蘇里州倫納德伍德堡（Fort Leonard Wood）陸軍基地數月前拆除了5個海康威視生產的監視器。但事件前後，尚未發現任何與安全疑慮相關的證據。

美國國會美中經濟與安全審查委員會4月19日發表的風險報告指出，中國政府可能支持某些中國企業進行商業間諜活動，以「提高企業競爭力並促進政府利益」。其中，中興、華為、聯想、浪潮、京東方、中國電子科技集團（CECT）、北京華勝天成等19家公司被點名。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員路易斯（James Lewis）表示，技術和創造新技術的能力已成為美中關係的關鍵要素。美中關係有緊密的商業合作，但相關機構之間也深度互疑，這一差異不可避免地會造成緊張局勢。

熟悉中國政府採購的人士也說，設備是否存在後門，數據是否安全，確實是美中之間的敏感領域，摩擦從未停止。中國一些敏感單位人員不能使用某些外國品牌的手機，也是出於類似考量。

但與中興不同的是，美方此舉對海康威視與大華的營運，影響不至於過大。接近這兩家業者的知情人士透露，海康威視的美國營收比重僅約8%，大華更只有約3%。