陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸黨媒環球時報今（27）日發表一篇評論，標題為「川金會成功舉行的機率越來越高」，內文指出，不客氣地說，美方的極限施壓政策並不像白宮以為的那樣成功，正是在極限施壓的環境下，朝鮮完成了核導技術的關鍵性突破。「川金會」實為極限施壓政策不成功的標識之一。

北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅26日在板門店閃電式舉行兩人的第二次會晤。文在寅今（27）日親自對外通報文金會的成果，表示南北雙方決心力促6月12日的朝美首腦會談取得成功，他說金正恩再一次闡明半島無核化的堅定意志，北韓現在想搞清楚的是，能否相信美國會在無核化實現後結束敵對狀態，保障朝鮮的體制安全。

美國總統川普幾乎在文在寅27日開記者會的同一時間對外確認6月12日在新加坡舉行美朝峰會的計劃沒有改變。白宮發言人表示，美方將向新加坡派出工作組籌備「川金會」。

評論指出，不能不說，「川金會」有很大的談判空間，在鞏固半島無核化目標並且將該目標具體化，形成堅定的框架，甚至形成路線圖和時間表方面，都大有可為。世人歡迎美朝拿出盡量多的談判成果，朝著朝鮮棄核和實現半島永久和平盡可能走得遠一些。

經過不按通常規則出牌的一連串交鋒和摸底後，「川金會」的籌備又緊鑼密鼓地運轉起來。好處是，北韓美國對對方都又多了一層了解，對峰會要談什麼、難點在哪裡更清楚。不好的地方在於，過去的這一回合有可能助長白宮方面對強硬路線的迷戀，它今後也許會傾向於動輒使用退出談判的威脅，向平壤、也向首爾施壓。

「極限施壓」似乎為川普團隊的王牌，他們要以此「一招鮮吃遍天」。從談判策略上看，這或許有助於白宮對一些艱難的談判制造突破，但這種技術性手段幫助不了白宮獲得它想要的任何結果。談判的目標必須合乎常理，呼應各方利益的最大公約數。談判就不是征服，它不能試圖追求一個單方面的絕對勝利。

然而，確保已有的成果不得而復失，半島已經出現的緩和局面不倒退，這是大多數國際社會成員對美朝峰會的底線要求和預期。尤其是中韓這兩個朝鮮的鄰國，很願意「川金會」有轟動性的重大成果，但是我們很擔心華盛頓真的拿半島局勢倒退作為籌碼來逼平壤，並且把事情搞砸。

在美方有著明顯實力優勢的情況下，它尊重朝鮮對安全的合理關切，而不是傲慢地試圖壓垮對方，是雙方談判成功的重要條件之一。不客氣地說，美方的極限施壓政策並不像白宮以為的那樣成功，正是在極限施壓的環境下，朝鮮完成了核導技術的關鍵性突破。「川金會」實為極限施壓政策不成功的標識之一。