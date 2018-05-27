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陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸黨媒環球時報今（27）日發表一篇評論，標題為「川金會成功舉行的機率越來越高」，內文指出，不客氣地說，美方的極限施壓政策並不像白宮以為的那樣成功，正是在極限施壓的環境下，朝鮮完成了核導技術的關鍵性突破。「川金會」實為極限施壓政策不成功的標識之一。

北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅26日在板門店閃電式舉行兩人的第二次會晤。文在寅今（27）日親自對外通報文金會的成果，表示南北雙方決心力促6月12日的朝美首腦會談取得成功，他說金正恩再一次闡明半島無核化的堅定意志，北韓現在想搞清楚的是，能否相信美國會在無核化實現後結束敵對狀態，保障朝鮮的體制安全。

美國總統川普幾乎在文在寅27日開記者會的同一時間對外確認6月12日在新加坡舉行美朝峰會的計劃沒有改變。白宮發言人表示，美方將向新加坡派出工作組籌備「川金會」。

評論指出，不能不說，「川金會」有很大的談判空間，在鞏固半島無核化目標並且將該目標具體化，形成堅定的框架，甚至形成路線圖和時間表方面，都大有可為。世人歡迎美朝拿出盡量多的談判成果，朝著朝鮮棄核和實現半島永久和平盡可能走得遠一些。

經過不按通常規則出牌的一連串交鋒和摸底後，「川金會」的籌備又緊鑼密鼓地運轉起來。好處是，北韓美國對對方都又多了一層了解，對峰會要談什麼、難點在哪裡更清楚。不好的地方在於，過去的這一回合有可能助長白宮方面對強硬路線的迷戀，它今後也許會傾向於動輒使用退出談判的威脅，向平壤、也向首爾施壓。

「極限施壓」似乎為川普團隊的王牌，他們要以此「一招鮮吃遍天」。從談判策略上看，這或許有助於白宮對一些艱難的談判制造突破，但這種技術性手段幫助不了白宮獲得它想要的任何結果。談判的目標必須合乎常理，呼應各方利益的最大公約數。談判就不是征服，它不能試圖追求一個單方面的絕對勝利。

然而，確保已有的成果不得而復失，半島已經出現的緩和局面不倒退，這是大多數國際社會成員對美朝峰會的底線要求和預期。尤其是中韓這兩個朝鮮的鄰國，很願意「川金會」有轟動性的重大成果，但是我們很擔心華盛頓真的拿半島局勢倒退作為籌碼來逼平壤，並且把事情搞砸。

在美方有著明顯實力優勢的情況下，它尊重朝鮮對安全的合理關切，而不是傲慢地試圖壓垮對方，是雙方談判成功的重要條件之一。不客氣地說，美方的極限施壓政策並不像白宮以為的那樣成功，正是在極限施壓的環境下，朝鮮完成了核導技術的關鍵性突破。「川金會」實為極限施壓政策不成功的標識之一。

中方高度期待「川金會」如期舉辦，並且希望美朝兩位都頗具個性領導人的握手並且擁抱能夠成為各種奇跡發生的歷史性機緣。用川普常說一句話就是：「讓我們拭目以待」。

美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩（左）6月12日將在新加坡舉行峰會。（照片／...
美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩（左）6月12日將在新加坡舉行峰會。（照片／新華網）
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