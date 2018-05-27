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嚴審陸人來台 江宜樺批：這是恐怖主義的作法

2018-05-27 16:37聯合報 記者林則宏╱即時報導

面對大陸近期對台全面施壓，陸委會宣布將以嚴審大陸人士來台作為反制。對此，行政院前院長江宜樺批評，「這是一種恐怖主義的作法」，恐導致大陸採取進一步反制作為，讓兩岸關係陷入惡性循環。他呼籲兩岸政府應冷靜思考，究竟哪些作為才能真正有助於兩岸關係恢復和諧發展，勿將所有事情都「做絕了」。

江宜樺27日抵達江蘇昆山，預計出席28日舉行的「兩岸（昆山）產業合作論壇」，並以「長風文教基金會董事長」身分在開幕式上致詞。江宜樺周日在昆山接受台灣媒體訪問時表示，最近兩岸關係發展確實是越來越緊張，對抗性也越來越強，這都不是我們所樂見的。

他表示，在過去馬政府執政八年期間，好不容易才經營出兩岸能夠和諧、和平發展的模式。但因2016年5月20日蔡政府兩岸政策改變，現況也因此被改變。近期一方面是大陸接連迫使邦交國與我斷交，又要求多家國際民航空司在登錄時將台灣代稱更改為「中國台灣」。

蔡政府因此相對祭出認為是可以對抗的手段，包括最近宣布將對大陸前來台灣交流的，不管是政府的、民間的、學術的、文化的通通要嚴審，懷疑他們有統戰或破壞兩岸關係的目的等等。

江宜樺指出，大家都看得出來，這些手段通通是不必要的。如果蔡政府能延續馬前總統所提出的兩岸政策基本方針，前述這些事情其實都不會發生。

江宜樺表示，大陸逼迫國際民航公司更改台灣的登錄的代稱，同樣是非常不必要的動作。這不僅是打擊了蔡政府威信，也傷害了很多台灣民眾的感情和對兩岸關係的看法。

但相對的，台灣祭出的動作竟是要對所有來台灣的交流人士全部進行嚴審。江宜樺稱，「這種風聲鶴唳的，彷彿是把每一個人都當成是要來顛覆台灣政權匪諜的心態，就由然浮現，這是一種恐怖主義的作法。」

他表示，採取這種比較嚴苛、威權的手段，來對付所有來到台的大陸人士，不分青紅皂白都將他們當作是「壞人」來對待，將會激起大陸民間的不滿，甚至引起大陸進一步的反制作為。

對於蔡總統將台灣當前國際困境歸咎於在野黨在「扯後腿」，江宜樺說，他相信所有國人都看得非常清楚事情的前因後果。他指出，兩岸關係非常特別，若沒有處理好，台灣的對外關係馬上就會陷入遍地烽火的局面。

他表示，早在2016年「520」前，不少人就提醒，若蔡政府改變兩岸現狀、不再承認「92共識」，台灣的外交就一定會面臨很大的挑戰，包括很多邦交國會逐一和我們斷交，這些事情現在正在逐一發生中。

江宜樺說，是因為蔡政府的兩岸政策改變了，才導致台灣的外交現況無從維繫。因此，「不要將外交政策所面對到的挫折，反而歸咎於反對黨在扯後腿，這完全是導因為果的作法。」

行政院前院長、長風文教基金會董事長江宜樺。特派記者林則宏／攝影
行政院前院長、長風文教基金會董事長江宜樺。特派記者林則宏／攝影
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江宜樺兩岸政策斷交

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