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2015年「被退休」…大白兔奶糖教父呂永杰證實被查

2018-05-27 16:10世界日報 中國新聞組／北京27日電

上海市紀委監委25日晚發布消息：光明食品（集團）有限公司原黨委書記、董事長呂永杰涉嫌嚴重違紀違法被調查。現年62歲、有「大白兔奶糖」教父之稱的呂永杰已退休兩年半，他的落馬令人聯想到他的前任、已落馬的王宗南，王曾被指是江澤民的密友。

新京報報導，據公開資料，呂永杰是浙江奉化人，是一名老「光明」人，早年任上海梅林正廣和集團任董事長、總經理，梅林股份董事長、總經理，輕工控股（集團）公司黨委副書記、總裁、董事長。其中，梅林股份為光明集團的下屬上市公司。之後，他離開輕工控股集團轉入仕途，任上海市總工會黨組副書記、副主席，後任上海市國資委黨委副書記。

2013年11月，呂永杰走到了他仕途的最後一站。當月，他重返光明集團，接棒王宗南，出任黨委書記、董事長，在此工作兩年後退休。

2015年12月2日，上海官方突然宣布，呂永杰不再擔任光明食品集團黨委書記和董事長，引發外界各種猜測。但官方一直沒有公布呂永杰的去向，直至其落馬。

報導指出，近年來，除了呂永杰、王宗南，光明食品集團還有多名前高管落馬，並且均是在其離職之後難逃其咎。

2015年7月，光明乳業原總裁郭本恆被查；2016年11月，其因受賄罪一審被判6年，並處罰金60萬元。

今年2月1日，上海市紀委發布消息：上海梅林正廣和股份有限公司原總經理徐榮軍涉嫌嚴重違紀違法，正在接受組織審查和監察調查。

徐榮軍生於1957年8月，據梅林股份2004年一季度財報顯示，徐榮軍時任梅林股份總經理時，時任董事長正是呂永杰。

另據海外媒體披露，王宗南是江澤民的親信兼密友。上海律師鄭恩寵曾表示，多年來有人舉報，江澤民的兩個兒子與王宗南曾主持的光明食品集團等國企，有特殊利益關係。因此，隨著王宗南的落馬，外界曾預言上海官場或將有新一輪反腐風暴。

上海江澤民北京

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