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陸多名律師被吊照 分析：政權不安加強維穩

2018-05-27 13:12中央社 上海27日電

在充滿矛盾色彩的中國大陸，一邊是官方宣稱「依法治國」，一邊是多名律師面臨被吊銷執照。從2015年709事件至今，官方的懲治手段有些變化，不變的是中國維權律師始終承壓。

謝燕益，這個在自己律師證將被取消的聽證會上，意外引發「香港記者採訪被打」事件的當事人，24日發表退出中國律師的聲明，表達他對中國法治環境的憤慨和失望。

除了謝燕益，李和平、楊金柱、文東海、張凱這些3年前709案的當事人或代理人，近期也都面臨吊照或解聘。而早在今年1月，廣東律師隋牧青也突然被吊銷律師證，像是預示了當局整治律師手法的轉變。

若說，「害怕」可以解釋人類的很多行為，當局對維權律師採取的打壓措施，也反映了一些恐懼。

一名執業25年的律師向中央社記者解讀相關現象。他經手的案子種類繁多，橫跨刑事辯護和商業領域，近年受到官方打壓維權律師之累，也曾被限制出境。

他說，律師是揭穿「國王新衣」假象的人，一直以來在批判言論上也較為自由，因此本就不為當權者所喜，但真正讓官方忌憚的，是律師加上草根維權者所代表的力量。

這要從2015年的「709大抓捕」說起。

2015年5月，維權人士徐純合在黑龍江慶安火車站遭民警攔截，混亂中遭員警開槍射殺，當地警方事後拘留20多名到場聲援的民眾及律師，引發660名律師連署抗議。官方隨後於同年7月9日起在境內展開連串逮捕自由派律師的行動，被稱為「709事件」。

外界估計，至少有300多名維權人士、律師、律所工作人員和他們的家人受到拘押盤問，多數被釋放，但一部分仍被判刑。始終未認罪的律師王全璋，被捕至今超過1050天，仍未審理，音訊全無。

「官方怕的是知識分子和草莽人士的結合。」受訪律師以明末起義的李自成和軍師李岩的組合為比喻，說明709案為何同時拘捕了律師和草根維權者這兩類人，以及官方憂懼這兩種力量結合可能星火燎原。

他認為，相比於中國前任領導者胡錦濤、溫家寶時代「民間出招、官方接招」的模式，2012年底習近平接任中共總書記後，官方對民間社會的態度已是「提前預防」，任何可能的反對或挑戰勢力，只要出現苗頭就會被壓制，哪怕官方可能是反應過度。

對政權的不安全感，讓維穩需求不斷擴張。受訪律師說，中國的法治情況也有進步的一面，像公司法等已經可以和國際接軌，但只要是涉及「政權安全」的領域，如刑事法律，就還有很多落後、不夠考慮人權的規定。

從709的抓捕，到近日頻繁採用吊銷律師證的方式，他說，這是官方壓制策略的改變。被吊照後，如果這些人仍繼續對抗當局，也可能再被抓捕，但因為不再具有律師身分，國外的律師權益團體就不會對此抗議。

本身也被吊證的隋牧青說，官方吊銷、註銷律師執業證，或祭出停業處罰，不僅是為了在律師界製造恐怖氣氛，也確實是要清除一批當局眼中的頑固分子，達到律師普遍沉默、馴服的態勢。

他認為，短期這可以達到讓律師噤聲的效果，但是時間稍長就不可能壓得住。

流亡美國的法律學者滕彪說，當局的目標是徹底消滅維權運動，對此，中國境內的律師幾乎找不到任何有效的方法應對。「當然抗爭還會繼續，但維權運動已經陷入低谷，抗爭風險在加大。」

習近平香港中共

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