台布斷交 陸點名下一個國家：史瓦濟蘭

2018-05-27 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



布吉納法索24日與台灣斷交，中國外交部昨晚公告與布吉納法索建交的消息，大陸外交部長王毅點名說，非洲只有一個國家還沒有和中國建交，希望這國家能早日加入。雖然王毅未說出該國名字，但這個國家就是目前台灣在非洲唯一的邦交國史瓦濟蘭。

王毅說，長期以來，中非雙方都期盼早日實現大團圓，照一張「全家福」。今天朝這個目標又邁進一步。「現在，非洲只有一個國家還沒有和中國建交。真誠希望這個國家早日加入『中非友好大家庭』」。

非洲只剩一個過家還沒跟大陸建交的是史瓦濟蘭。BBC中文網報導，4月下旬，總統蔡英文前往非洲史瓦濟蘭進行訪問。這是她就任總統之後的首次非洲訪問，總統專機罕見從台灣直飛史瓦濟蘭，13小時行程中沒有過境轉機，也是歷任總統中的不常見的特例。正逢該國「獨立50年、建交50年、國王50歲」等「三個五十」，讓出訪增添意義。

事實上，當初1960年代，非洲各國獨立風潮掀起時，台灣就與不少非洲國家締結邦交，數量一度多達20個。 60年代的大陸，內政與經濟都仍不穩，對外發展乏力。

史瓦濟蘭位於非洲東南部，人口約110萬，面積17000多平方公里。史瓦濟蘭是非洲唯一實施君主專制的國家，目前國王為第二代的恩史瓦蒂三世。

史瓦濟蘭的衛生條件不好，愛滋病比例過高，32歲的國民平均壽命至今仍是全世界最低。多年來靠著台灣的高品質醫療與公共衛生水凖輸出為主，醫療建設與援助，確實使史瓦濟蘭衛生條件得到不少改善。

政治大學國家關係研究中心專任研究員嚴震生表示，台灣公衛與醫療、鄉下醫療團、職業訓練等在史瓦濟蘭都做的很不錯。然而，近幾年大陸醫療公衛也不斷進步，台灣面臨不小「競爭壓力」。