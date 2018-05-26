中布復交 國台辦：一中原則是國際社會共識

2018-05-26 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸央視報導，中共外交部長王毅5月26日下午在北京同布吉納法索外長巴里簽署「中華人民共和國與布吉納法索關於恢復外交關係的聯合公報」，即日兩國正式恢復大使級外交關係。