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中布復交 國台辦：一中原則是國際社會共識

2018-05-26 18:55聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸央視報導，中共外交部長王毅5月26日下午在北京同布吉納法索外長巴里簽署「中華人民共和國與布吉納法索關於恢復外交關係的聯合公報」，即日兩國正式恢復大使級外交關係。

大陸國台辦發言人安峰山今天答記者問時指出，中共外交部已就中布復交發表了談話。安峰山指出，「中布復交是布吉納法索根據自己國家和人民的利益做出的正確選擇。事實再次證明，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識。」

大陸國台辦發言人安峰山。 特派記者林庭瑤／攝影
大陸國台辦發言人安峰山。 特派記者林庭瑤／攝影
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布吉納法索安峰山中共

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