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中共中央審計委亮相 趙樂際當副主任

2018-05-26 19:06中央社 台北26日電

中共中央審計委員會副主任由中共中紀委書記趙樂際擔任。圖為趙樂際到中央紀委機關定點...
中共中央審計委員會副主任由中共中紀委書記趙樂際擔任。圖為趙樂際到中央紀委機關定點扶貧的涼山彝族自治州雷波縣調研，深入甲谷村慰問貧困戶。 新華社
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中共在此次黨和國家機構改革中，組建了全新的中央審計委員會，這個單位23日首次公開亮相。陸媒指出，由於審計工作與監察工作高度相關，副主任順理成章由中共中紀委書記趙樂際擔任。

中共黨媒人民日報海外版編輯部微信公眾號俠客島指出，23日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央審計委員會主任習近平主持召開中央審計委員會第一次會議，並發表重要講話。

值得注意的是，有別於中央全面深化改革委員會、中央財經委員會、中央網絡安全與信息化委員會、中央外事工作委員會均脫胎於先前相應的領導小組，中央審計委員會是「全新」的機構。

文章表示，中國展開審計工作距今已有30多年，只不過，先前的中國國家審計署是國務院的派出機構，而中央審計委員會則是中央層面的議事協調機構。

而審計機構可以說是衡量一個國家政府機構經濟活動是否健康、財政收支是否規範的「總醫師」。

據統計，過去5年多來，中國共審計65萬多個單位，促進增收節支和挽回損失人民幣2.5兆元（新台幣約11.9兆元），移送違紀違法問題線索2.35萬件。尤其是在反腐領域，審計的成效卓著。

一般來說，中紀委、巡視組在辦理一些案件時，會聯合檢察機關、公安機關、審計機關參與相關調查，審計因而被譽為是「反腐的尖兵」。過去不少落馬貪官，都是審計署發現後移交中紀委的。

文章指出，審計與紀檢監察之間有許多共通處。習近平並強調：「要努力構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系」，這個建設目標與中國監察法相同。

因此，中央審計委由中紀委書記趙樂際擔任副主任，可以說是順理成章；另一名副主任則是中國國務院總理李克強。

中紀委中共習近平

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