中國主教神父扮紅軍 井岡山學愛國教育

2018-05-25 20:33 中央社 台北25日電



中國官方近日組織五大宗教代表赴井岡山接受「愛國愛黨」和「社會主義核心價值觀」教育。中國不願具名的傳教士透露，中共總書記習近平思想和愛國主義已經逐漸進入了週末敬拜議程。

微信公眾號公教福傳團23日發文表示，近日，國家民宗部門組織五大宗教愛國主義宣傳活動，邀請安排五大宗教相關愛國愛黨人士參加了井岡山的「紅色之旅」。

文章附上活動照片，其中一張還將參與人員的姓名報導出來，分別是神父張新祥、神父張家齊（濟南教區神父）、主教張憲旺（濟南教區主教）、主教呂培森（兗州教區主教）、神父陳天浩（青島天主堂神父）。

從照片中可以看到，這些主教、神父們都換上了紅軍的衣服，並舉著寫有「愛國主義」的大旗興奮合照。照片顯示，參加井岡山學習的還有佛教、道教的代表。

自由亞洲電台根據照片背景線索，聯繫到井岡山景元大酒店工作人員，他們證實了宗教界紅色之旅的活動，並稱有關活動還在公安局備案。

美國加州華人牧師劉貽表示，這些神父和主教穿上紅軍服裝迎合中共當局實屬對宗教的褻瀆。根據史料，紅軍當年在所過之處占領教堂、迫害傳教士，並在1934年殺害兩名美國傳教士。

劉貽特別指出，此次參加紅色之旅的很多主教，都經梵蒂岡教廷認可，他擔憂中國與梵蒂岡正在談判的主教任命協議，將為中國天主教帶來毀滅性打擊。

一名來自中國不願具名的傳教士透露，習近平思想和愛國主義已經逐漸進入了週末敬拜議程。