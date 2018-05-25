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評／布吉納法索走了之後，再思考台灣國格與路線

中國外長王毅華府行 連挨3悶棍

2018-05-25 14:11世界日報 記者／韓劍華報導

中國外長王毅。記者張加／攝影
中國外長王毅。記者張加／攝影
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中國外長王毅結束訪問阿根廷回國途經華盛頓，與美方商討一些「暫時停擺」工作，然由事態進展觀之，此行顯然無功而還。

先談川金會，原已敲定下月12日在新加坡舉行，只因兩方在無核化進程不斷隔空放話充滿敵意，甚且擺出不惜喊停高姿態。對於金正恩反反覆覆，川普歸咎金習二度會面，「習近平主席可能影響了金正恩」。王毅在華府會見美國務卿龐培歐，特別表達中方堅定支持美朝領導人會晤，並連講了三遍「現在就是機會」。不過川普已經宣布取消川金會晤，看來王毅講了三遍也未能說服美方。

其次中美軍事合作生變。美國防部宣布取消中國參加下個月環太平洋國際軍演的邀請，藉以表達對中國在南海爭議島嶼軍事化行動的不滿，這項突襲式拒邀動作，兼具軍事、政治雙重用意，並稱這只是「初步反應」。王毅當場簡單回應沒有必要炒作，指美方這一決定沒有建設性、是輕率的，不利增進中美相互理解與互信。

稍後中國分別由國防部、外交部正式回應，國防部指任何時候關上交流的大門都無助於促進中美兩軍的互信與合作，外交部則批評美方沒有資格對中國說三道四，美方動輒拿一兩個交流項目試圖脅迫中方，是不現實的，只能是徒勞的。至於官媒說得更重，「冷一冷、鬥一鬥也許更有利中美健康發展......美國如執意與中國爭奪南海，中國可能也不得不奉陪」。

再來就是美國務院日前向中國境內美國公民發出健康警報，原因是在廣州有美國政府雇員遭到「聲音襲擊」，龐培歐表示這與之前在古巴遇到情況相似。王毅表示中國已在進行調查，他不希望個案擴大化、複雜化、政治化。

美方上述連串大動作剛好都出現在王毅來美期間，讓王毅如挨了突襲悶棍有點難受。如果僅是時機巧合還好，若是刻意為之，問題可就不單純了。時值中美即將在北京舉行新一輪貿易協商前夕，華府一口氣開闢好幾個新戰場，會否升級為中美新的外交摩擦點甚至波及經貿協商，令人憂心。　

王毅
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