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搶台人才 福建預告：已準備好一批最新惠台政策

2018-05-25 10:06聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國台辦等多部委祭出惠台31條措施後，福建省預告將全面貫徹落實一系列惠及台企、...
大陸國台辦等多部委祭出惠台31條措施後，福建省預告將全面貫徹落實一系列惠及台企、台胞的舉措，大力引進台灣地區的人才。圖／聯合報系資料照
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大陸國台辦等多部委祭出惠台31條措施後，福建省副省長鄭新聰預告將全面貫徹落實一系列惠及台企、台胞的舉措，大力引進台灣地區的人才，「我們已經研究儲備了一批這方面的政策措施，並將擇機發布」。

中評社報導，鄭新聰昨日在國新辦舉行的記者會表示，福建省將利用中央賦予福建省的「先行先試」政策，大力引進台灣地區的人才，持續優化營商環境，提供有利於台企、台胞發展成長的良好條件。

他說，兩岸一家親，台灣同胞中80%的祖籍地是福建，福建自貿試驗區設立掛牌運作以來，充分發揮與台灣在地緣、人緣、 文緣、商緣、法緣等方面的優勢。在投資、貿易、資金和人員往來等方面積極先行先試，實施更加便利的措施，包括率先在50多個服務貿易領域（包括金融）擴大對台開放，率先實施台資企業與福建企業同等待遇，率先探索實施台灣同胞與大陸同胞同等待遇。

鄭新聰在記者會上說，對台先行先試是福建自貿試驗區獨有的特色，掛牌運作以來，自貿試驗區充分發揮沿海近台優勢，積極探索閩台合作新模式，率先在醫療、旅遊等50多個領域對台開放，掛牌三年來，區內新增台資企業2005家，合同台資58億美元。建成8個兩岸「三創」基地，為台胞來閩創業就業提供全方位、一站式服務。

福建自貿試驗區國台辦
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