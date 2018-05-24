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史上最長的萬點行情 謝金河直指三個重點

有「家」難歸台灣人 大陸考慮發予身分證

2018-05-24 07:48聯合報 記者李仲維╱即時報導

國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起北京帶回來的最新訊息顯示，蔡政府若繼續以懲罰、恫嚇的手段讓在大陸發展的台生、台師、台商「有家難歸」，陸方已開始思考將這些台灣人視為國民，考慮發予大陸身分證。

台北論壇基金會月初組團赴北京與國台辦及多家重量級對台智庫機構對話交流，對於我方關切惠台三十一條是否會造成台灣社會出現「離土」的現象，陸方學者認為，台灣當局沒有看清楚大陸的發展趨勢，台灣如果繼續把大陸往外推，未來面臨的危機不只是會被排除在大陸快速發展的進程之外，更可能被新的全球化調整邊緣化。

陸方學者認為，不幸的是，迄今看到的仍然是台灣當局以種種恫嚇、限制措施阻止台灣人民赴大陸發展，是把自己人逼上絕路。

陸方強調，只要台灣方面的歸路是順暢的，就不會有聚集在大陸不回去，台灣人到大陸發展就不會有「離土」的問題，所以關鍵還是在蔡政府身上，如果台灣繼續施行「推出去」的政策，大陸不排除考慮改變政策，改變對台灣人的身分認定。

至於大陸對台工作的底線思維到底為何？蘇起轉述北京專家詮釋，底線的觀察是一層一層累積起來的。舉例來說，雖然美國通過「台灣旅行法」，但大陸並未立即做出強烈的反應，仍保持克制，持續觀察。但若美方派高層官員訪台，或是美台軍艦互訪，或派陸戰隊著軍裝進駐美國在台協會台北辦事處，這就是觸碰了大陸的底線，大陸必將做出強烈反應。所以，大陸對於蔡政府仍然保持聽其言、觀其行，對於台灣的「漸進台獨」嚴密的關注與評估。

陸方學者也強調，堅持「九二共識，一中原則」作為兩岸談判的政治基礎，這是大陸絕對不會改變的根本性原則，在這個政治基礎的問題尚未解決之前，大陸不會重啟任何官方形式或是官方智庫的對話。

此外，多位陸方學者也提醒，所謂的「四海連動」中，黃海、東海、南海都已趨於穩定。中印的對峙局面也已緩和，唯一相對不安定的地區就是台海。台灣必須要認清自身所處的國際環境，不要讓自己成為亞太地區，甚至世界的火藥庫。同樣的，大陸也會有耐心的等待蔡英文政府，共同來完成兩岸人民以及歷史所交付的這份答卷。

北京蘇起
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