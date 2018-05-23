美駐廣州領館雇員腦損傷 陸媒：要客觀調查

2018-05-23 23:45 中央社 香港23日電



圖為中國大陸民眾在美駐廣州總領事館外排隊入內洽公畫面。圖取自網路 分享 facebook

據報導，美國駐廣州總領事館發布警示，指一名在領事館工作的美國公民聲稱先前受異常聲音和壓力影響後，被診斷為輕度創傷性腦損傷。

環球網今晚對此發表社評，指此事不可思議，並要求美方客觀調查。

香港電台今天報導，領事館方面表示，美國政府有關部門對事件十分重視，正詳細調查原因，但目前並未在中國大陸發現其他類似情況。

據報導，美國駐北京大使館也發出電子郵件表示，這名在廣州的工作人員，自去年底至今年4月先後出現不適症狀，已返回美國就醫。

去年中，美國駐古巴大使館的員工也報稱聽到不尋常的聲音後感到不適。

環球網對此發表社評，要求美方對此客觀調查。

社評表示，廣州這名美國領事館雇員身上到底發生了什麼，美方顯然尚未搞清楚。而中國外交部沒有立即回應此事，大概也是被美方的聲明搞得莫名其妙，一時不知該如何作答。

但社評強調，在中國針對外國人、尤其是針對外交官進行惡意的健康攻擊，是完全不可思議。

此外，如果確有城市裡的臨時性環境原因，造成這名雇員的輕微創傷性腦損傷，那麼美方的調查應當與中國政府方面加強配合。

社評表示，「我們相信中國政府會很認真地與美方一起徹查原因。」

社評又指出，美方突然公布這一消息，並且對在中國的美國公民發出健康警告，給人以「聲波損害」在中國並非孤立的風險這種印象，這可能讓生活在中國的外國人引起不安。

社評提到，「我們非常相信，美國領館館員『腦損傷』不太可能有什麼『背景』」。