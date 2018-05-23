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蘇起：北京對蔡政府並未關門上鎖 但已不抱任何希望

2018-05-23 19:11聯合報 記者許依晨╱即時報導

國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起五月上旬率團訪問大陸重點智庫以及國台辦，蘇起今天與媒體茶敘，分享此行與學者訪談要點。他指出，大陸當局已把蔡英文政府定性為「漸進台獨」，雖然門沒有完全關上「隨時可以答卷」，但基本上已不抱持任何希望。

由前外交部長錢復及前國安會祕書長蘇起領軍的台北論壇訪問團五月一日至九日赴北京、上海等地參訪，訪團成員還包括前外交部長程建人、前海基會董事長洪奇昌、淡大陸研所教授張五岳等人。訪團拜訪國台辦主任劉結一外，並與中國社科院台灣研究所、中國國際戰略研究基金會、中國國際問題研究院等單位座談。

蘇起指出，一路從北京訪問到上海，大陸當前對台灣的政策，大致可以總結幾點印象。「和平統一，一國兩制」是中共十九大報告對台政策的「定海神針」，在這前提下，對台灣「軟的更軟、硬的更硬」，對台灣保持壓力是為了防範蔡政府觸碰底線。

蘇起說，「漸進台獨」具體表現在去中國化、向美國靠攏、文化台獨、乃至於賴清德的「務實台獨工作者」等所作所為，而這些言行發出的台獨信號，破壞2015年馬習會建立的現狀。

蘇起表示，即便如此，大陸專家們認為北京當局迄今仍然相當克制，十九大前「武統」聲浪確實上升，但後來還是採取「和統」方針，雖然以軍演和機艦繞台、挖我邦交國等手段對台保持壓力，但對蔡政府並未完全將門關上，也沒將答卷收回，「隨時可以答卷」。

對於這些「壓力措施」，他說，大陸專家分析，主要針對任何形式的台獨，而非台灣人民；更深一層的目的是防止蔡政府去碰觸底線，「這是一種預防性的措施」。

蔡總統多次聲明，必須在對等、不設政治前提的基礎上，進行兩岸談判。蘇起指出，堅持「九二共識，一中原則」是兩岸談判基礎，這是大陸絕對不會改變的根本性原則。他轉述一名大陸學者說法，該學者指「所有的談判都是有前提的」，再說，「沒有前提也是前提」，而且，民進黨政府雖然口稱「善意」，但公開做的都是「惡行」，大陸很難相信善意何在。

前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起五月上旬率團訪問大陸重點智庫以及國台辦，蘇起今...
前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起五月上旬率團訪問大陸重點智庫以及國台辦，蘇起今天與媒體茶敘，分享此行與學者訪談要點。記者許依晨／攝影
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