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鮑彤談六四成因：鄧小平保的是自己 不是黨

2018-05-23 17:45中央社 台北23日電

已故中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤。 （取材自香港電台）
已故中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤。 （取材自香港電台）
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中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤透露，六四事件鄧小平下令鎮壓學生是為「保自己」而非保中共，並鬥垮趙紫陽。為此，鄧小平事前刻意要趙紫陽訪問北韓，還承諾他回國後接任中央軍委主席。

鮑彤並認為，六四事件根本不是鄧小平跟學生的矛盾，而是鄧小平和趙紫陽的矛盾。

紐約時報今天起發表鮑彤與毛澤東秘書李銳之女李南央的長篇訪談內容，由李南央執筆，將分4篇刊出。除談到鄧小平在六四事件中的角色外，訪談還提及現任中共總書記習近平領導下的中國政治前景。

鮑彤指出，很多人都認為鄧小平六四鎮壓學生是要「保黨、救黨」，但這是「誤區」。鄧小平是要保他自己，保證自己死後的後繼者，不會是批判他的赫魯雪夫式人物，讓他身敗名裂。為此，即使把中共打得稀爛，「用黨的名義向老百姓開槍」也在所不惜。

他強調，六四事件除了是鄧小平為自己的利益，「由他個人決定、由他個人發動」的軍事行動，以確保自己的歷史形象是「100%正確的馬克思主義者」外，同時也是一場政變，是鄧小平「矛頭對著趙紫陽的一場政變」。因為，鄧小平認定「趙紫陽是赫魯雪夫」。

鮑彤表示，前總書記胡耀邦1989年4月15日去世，18日中共政治局常委會議討論治喪事宜。針對中國大學生當時自發集會悼念胡耀邦，趙紫陽說，「我們黨自己在哀悼耀邦，我們沒有理由不讓學生哀悼」。但此話一出，立刻引起鄧小平警覺。

他說，鄧小平認為，如果學生可以追悼胡耀邦，那就等於「讓學生打我鄧小平的耳光，因為胡耀邦是我鄧小平搞下去的」，這是他不能容忍的，而趙紫陽容忍了。由此，鄧小平認為「趙紫陽是赫魯雪夫，必須把他搞掉」。

鮑彤回憶，那場中共政治局常委會議是由趙紫陽召集，確定將以全國下半旗、召開10萬人規模追悼會、趙紫陽致悼詞、鄧小平出席、悼詞內容包含「偉大的馬克思主義者」等方式紀念。然而，「偉大的馬克思主義者」字眼及10萬人規模等項，第2天就被鄧小平推翻。

根據訪談，趙紫陽1989年4月23日赴北韓訪問前，曾請示鄧小平還要不要去，鄧小平回答「你去，回來以後你任軍委主席」。然而，這是鄧小平已經下決心搞掉趙紫陽，但又要先穩住趙紫陽的舉措。

鮑彤說，趙紫陽23日到北韓，中共北京市委24日就向政治局常委會匯報，將學生集會定性為「動亂」，還說「中央有黑手」。25日，時任中國國務院總理李鵬就把北京市委的匯報內容報告給鄧小平。但實際上，如果無人授意，北京市委哪敢說出「中央有黑手」的話？

胡耀邦、趙紫陽都是鄧小平選定的總書記，但鄧小平卻以中共中央軍委主席身分，在幕後掌控中共黨政軍最高權力。然而，胡、趙的執政路線卻與鄧小平漸行漸遠，導致二人都被鄧小平拉下馬。胡耀邦最後鬱鬱而終，趙紫陽則在被軟禁15年後也抱憾離世。

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