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孫安佐結案倒數 傳孫律師已放棄提審

回應中興案 北京：美將派代表團訪中磋商

2018-05-22 18:53中央社 北京22日電

貿易戰帶來中興通訊停擺等事件，顯示仰賴進口的缺陷，將可望使中國更重視科技產業自產...
貿易戰帶來中興通訊停擺等事件，顯示仰賴進口的缺陷，將可望使中國更重視科技產業自產。 路透
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中美達成不打貿易戰共識後，遭美封殺的中國電信大廠中興通訊據傳也可望解套。中國外交部今天回應中興案時表示，美方在相應的領域將派出高級別代表團到中國展開具體磋商。

中國外交部發言人陸慷下午在例行記者會回答媒體有關中興公司的問題時指出，中美在華盛頓舉行經貿問題磋商後，雙方發表了聯合聲明。中興公司的相關問題在聯合聲明中已經提及，中美雙方已經達成了重要共識。

陸慷說，雙方將就有關細節如何落實展開磋商，美方在相應的領域將派出高級別代表團到中國進行具體磋商。

中美日前在華府磋商中達成不打貿易戰的共識後，遭美國封殺中興通訊也可望解套。

華爾街日報報導，中美大致同意交換條件，中興以高層改組，換取美方取消供應鏈禁售令。

報導引述官員透露，主導中興案的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）預定下週訪問北京

報導引述兩國知情人士指出，雙方僅就中興案和解協議輪廓達成共識，細節仍待敲定。一旦達成協議，華府將取消禁止美國廠商向中興供應零組件和軟體的命令；中興為此將被迫大幅改組高層人事、董事會，也可能要支付巨額罰款。

中興因違反美國制裁伊朗與北韓的貿易禁令，遭美裁罰，美國商務部4月以中興未遵守此案和解協議為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。由於中興高度依賴美國供應鏈，這項禁令嚴重威脅中興生存。

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