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三台會7月召開 將談統一方案？

2018-05-22 13:48世界日報 中國新聞組／北京22日電

由大陸全國台灣研究會、全國台聯和社科院台研所聯合主辦的「海峽兩岸關係學術研討會」，今年將於7月24至28日在山東省青島市召開。去年三台會，大陸涉台重量級智囊周志懷提出統一時間表說法，估計今年三台會可能重點聚焦在統一的方案和進程。

中國時報報導，今年「三台會」主題是「新時代兩岸關係發展的機遇與挑戰」，研商三大議題，分別是「世界變局中的涉台國際環境」、「台灣政局走向與兩岸關係」、「深化兩岸經濟社會融合發展」。

知情人士指出，按慣例，今年「三台會」的召開，國台辦主任劉結一將親自出席致詞，社科院台研所長楊明杰出席與會，梳理近年兩岸關係發展近況，同時就大陸下一波對台工作進行說明。此外，兩岸重要學者，包括全國台研會長戴秉國、海協會副會長孫亞夫、社科院台研所長楊明杰、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山、淡江大學陸研所副教授張五岳等人都將齊聚一堂。

報導說，台研會理事周志懷去年7月在會上主張「要開始在和平統一的目標下設定統一時間表」。事實上，從去年19大後，中共總書記習近平提出「解決台灣問題、實現祖國完全統一」，對台統一時間表的說法就不絕於耳，近期兩岸關係更趨緊張，也讓統一時間表，乃至如何統一的討論聲音更不曾間斷。

小檔案／「三台會」涉台圈「老品牌」

由大陸重量級涉台機構，全國台研會、全國台聯和社科院台研所合辦的「海峽兩岸關係學術研討會」，又稱「三台會」，已連續舉辦20多年，今年預計7月24至28日於山東青島召開。「三台會」是大陸涉台圈的「老品牌」，國台辦主任等涉台系統重量級人物皆會到場，是觀察對台政策動向一扇窗。

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