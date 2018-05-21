親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北市蟻居族好心酸...一坪大房間竟然要月租9K

課堂上批評修憲 中國女教授遭「全面封殺」

2018-05-21 13:37世界日報 北京21日電

中國中南財經政法大學的一位副教授，因為上月在「政治學原理」的課堂批評全國人大修憲，並介紹他國政治制度，而被指「妄議人大制度」，不但被校方記過、開除黨籍並調離教學工作，還被提報註銷教師資格。

中央社引述博訊新聞報導，由中南財經政法大學中共校黨委發布的文件顯示，翟桔紅被處分的理由是「在課堂上違反課堂紀律，講授錯誤觀點，發表不當言論，產生了錯誤影響」。校黨委則對此「高度重視，第一時間研究部署相關工作」。文件指出，現年49歲的翟桔紅，4月25日在講授「政府結構與功能」時，「偏離教材、教學大綱及課件，錯誤解釋我國憲法修改情況」。

這份文件還說，翟桔紅還「錯誤介紹我國國有企業產權制度，妄議我國人民代表大會制度，片面介紹其他國家或地區政治制度，在學生中產生了負面影響」。

報導指出，根據文件，中南財經政法大學校黨委事後迅速召開常委會議，研究部署事件處置相關工作，並指校長楊燦明接獲匯報後「意識到事件的嚴重性」。

文件提到，經過調查，校黨委決定開除翟桔紅的黨籍，並記過處分，同時調離教學科研崗位，並提報發證機關取消翟桔紅的教師資格。

這份文件還說，中南財經政法大學校黨委常委會「認識到本次事件性質嚴重、教訓深刻，將認真吸取教訓找準根源，舉一反三，對症施策，切實杜絕此類問題的再次發生」。校方還將「加強政治紀律和政治規矩」，「對教學組織各個環節進行全面清查並加強監管」。

北京修憲全國人大
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

【重磅快評】中興制裁大轉彎 台灣只扮「續命丹」？

2018-05-21 12:53

轟-6K南海首次起降 曝光永興島3000公尺島礁跑道

2018-05-21 11:21

世界首顆運行地月L2點衛星 陸「鵲橋」發射成功

2018-05-21 13:01

停打貿易戰 陸官媒：守住中國不可退讓的三大底線

2018-05-21 10:06

「北斗三號」組網衛星 中國今年將發射18顆

2018-05-21 13:38

第一次中國軍警民聯合編隊巡西沙 逐10艘外國漁船

2018-05-21 13:47

殲20隱形機太遜？ 被印度普通雷達「抓」到

2018-05-21 13:45

紐時中文網：中國自由派知識分子 被迫進入沉默期

2018-05-21 13:37

海峽論壇 將跨海到竹、高、金辦分場活動

2018-05-21 11:55

中美貿戰停火 港媒：鴻溝仍大

2018-05-21 11:40

WHA開幕 陸方代表指台未能獲邀責任全在民進黨

2018-05-21 10:31

陸自製航母 2年內成戰鬥力

2018-05-21 01:07

《中南海掃描》川金會搞不定 川普遷怒習近平

2018-05-20 18:12

北韓參觀團訪中已一週 陸媒解析意義

2018-05-20 18:04

德克士今年將引入3000噸台灣檸檬

2018-05-20 17:20

日媒：港擬11月前 解除福島食品限制

2018-05-20 16:34

共軍海軍某基地 軍營快遞驛站開業

2018-05-20 15:04

殲20隱形戰機落漆？ 印度普通雷達輕鬆偵測到

2018-05-20 12:40

中共軍警民聯合編隊 歷時5天4夜首次巡邏西沙島礁

2018-05-20 10:23

美國防部不滿 中共轟6K起降南海島礁

2018-05-20 09:26

藍綠都不准去！ 海峽論壇何德何能 竟被小英封殺10年

2018-05-20 08:00

國共論壇6月中前難辦 國民黨9立委6/1登陸拜會劉結一

2018-05-20 03:57

美退役軍官：武統台灣 2030年是關鍵

2018-05-20 00:32

陸最大民間智庫理事長：推動全球化 陸比美積極

2018-05-20 00:32

獨立性惹議 陸民營智庫募資難

2018-05-20 00:32

國共論壇難產 9藍委6月1日登陸訪劉結一

2018-05-20 00:25

梅克爾訪中 陸媒啟動宣傳暗指有求而來

2018-05-19 20:20

陸學者：蔡上台兩年 台海爆發危機可能性大增

2018-05-19 15:19

中共資助腦波監測 專家：比老大哥還恐怖

2018-05-19 14:57

天安門母親：我們仍在艱難地走著

2018-05-19 12:01

共軍報：北斗衛星產值超過1兆 年增逾2成

2018-05-19 12:01

解放軍已定下期限 美軍事情報專家：最晚2030武統台灣

2018-05-19 11:52

「涉守密風險」曾永權赴海峽論壇申請 遭府駁回

2018-05-18 23:38

大陸首艘自製航母 海試結束 返回大連

2018-05-18 23:38

轟6K南海起降訓練 劍指美艦隊

2018-05-18 23:38

殲20「未來必巡航台灣」

2018-05-18 23:36

旺角騷亂案 梁天琦被判暴動罪

2018-05-18 21:08

梅克爾第11次訪中國 外界盼能助劉霞出國

2018-05-18 19:11

陸專家：殲20戰機具備兩大功能 未來必將巡航台灣

2018-05-18 16:23
看更多

熱門文章

大陸社會信用機制發威 逾千萬人次遭限購機票火車票

2018-05-20 16:29

中國女教授批評修憲被停職記過 教師資格不保

2018-05-20 18:49

調侃中共烈士「暴走漫畫」遭封殺關站

2018-05-20 16:53

陸自製航母 2年內成戰鬥力

2018-05-21 01:07

德克士今年將引入3000噸台灣檸檬

2018-05-20 17:20

停打貿易戰 陸官媒：守住中國不可退讓的三大底線

2018-05-21 10:06

就是要買！杭州女瘋狂網購六年 她家竟變這樣…

2018-05-20 16:41

《中南海掃描》川金會搞不定 川普遷怒習近平

2018-05-20 18:12

【重磅快評】中興制裁大轉彎 台灣只扮「續命丹」？

2018-05-21 12:53

大陸整頓電商 祭懲戒措施

2018-05-21 01:07

影響男生學習？ 湖南農大圖書館禁止女生穿短裙惹議

2018-05-20 13:49

北韓參觀團訪中已一週 陸媒解析意義

2018-05-20 18:04

轟-6K南海首次起降 曝光永興島3000公尺島礁跑道

2018-05-21 11:21

WHA開幕 陸方代表指台未能獲邀責任全在民進黨

2018-05-21 10:31

穿短裙、曬毛腿…工黨倡解放空姐制服

2018-05-20 14:53

兩岸微流行／你抖音了沒？

2018-05-21 01:07

日媒：港擬11月前 解除福島食品限制

2018-05-20 16:34

湖北版藥家鑫案！男撞倒女童 疑強暴後勒斃

2018-05-20 17:11

千年敦煌彩塑技藝「復活」

2018-05-21 02:15

增加對美油氣進口 有助中國大陸推動能源結構調整

2018-05-20 17:04

共軍海軍某基地 軍營快遞驛站開業

2018-05-20 15:04

河南牽線格力 與富士康合作自主創新智慧製造

2018-05-21 10:06

任正非簽發內部文：警惕華為中年危機

2018-05-20 16:47

陸副教授上課批評中共修憲 遭開除黨籍

2018-05-21 11:55

廣深動車刷手機就能搭車 3秒過閘門無需買票

2018-05-20 14:46

廣深動車 率先實施刷手機閃付

2018-05-21 02:15

為小女孩遮雨 陸警「抖音」吸百萬粉絲

2018-05-21 02:15

土豪式行銷 恐走到極限

2018-05-21 01:11

汪小菲任昆山花橋形象大使

2018-05-21 01:11

陸與東協攜手 迎汽車商機

2018-05-21 02:15

陸計程車上賣零食、提供按摩引安全爭議 尚無統一監管

2018-05-20 16:02

醉打警車惹惱高層 「元朗上海仔」落網

2018-05-20 16:38

世界首顆運行地月L2點衛星 陸「鵲橋」發射成功

2018-05-21 13:01

「馬拉王子」澳門賭場賭贏派錢 疑造假涉多地騙案

2018-05-20 16:56

新疆再教育營 外媒揭維族人被關情況

2018-05-20 13:55

防「圈地跑馬」 海南官方降溫

2018-05-21 02:15

海南自貿區 百日大招商

2018-05-21 02:15

茶山上的貨櫃酒店

2018-05-21 02:15

中鋼協：中國到2025年粗鋼產能將降至10億噸以下

2018-05-21 12:27

海峽論壇 將跨海到竹、高、金辦分場活動

2018-05-21 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top