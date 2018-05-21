紐時中文網：中國自由派知識分子 被迫進入沉默期

2018-05-21 13:37 世界日報 北京21日電



北京大學教授賀衛方表示這五年是特別特別壓抑，現在連在學術刊物發表論文都變得很困難。對於20年來一直在第一線爭取中國法治的賀衛方來說，這是一段平靜而煩悶的時期。

今年3月全國人大完成修憲取消國家主席兩屆任期限制之後，紐時中文網引述賀衛方說，就連他都對修憲的大膽感到震驚，「我沒想到他們會那麼著急，那麼快」。

賀衛方是中國知名自由派知識分子，報導說，賀衛方一些朋友及至少一名學生因政治和法律主張遭到監禁，一些學者開始選擇沉默或移居國外。賀衛方表示，生活已教會他用長遠的眼光看待國家的政治發展。「對中國的自由主義者來說，最近的發展給了一個很大驚覺，就是說要做事情都不會那麼容易的」。

倫敦大學國王學院法學學者艾華(Eva Pils)與賀衛方相識15年，他認為賀是不計後果、仗義直言的中國學者之一，「他是一名公共知識分子，有許多追隨者，但現在當然受到了壓制」。

報導說，自2012年習近平執政以來，賀衛方和其他不願低頭的知識分子受到更大壓力。但他表示準備等待，直到他可以再次在中國巡迴演講。

報導說，賀衛方在大學的講座曾經人山人海，如今這些學校已不能再邀請他。經常刊登賀專欄文章並視其為先驅的報紙不能提到他。受不了審查的騷擾，賀衛方基本上已放棄在中國互聯網上發聲。儘管在中國新聞媒體中遭到封殺，賀衛方在學生和律師中仍有很高聲望。他依舊被允許在北京大學教授外國法律史和比較法。北京大學比中國其他許多大學更能容忍特立獨行者。