「北斗三號」組網衛星 中國今年將發射18顆

2018-05-21 13:38 世界日報 北京21日電



中國今年計畫發射18顆「北斗三號」組網衛星，將可為「一帶一路」沿線國家和地區提供服務；到2020年底，將建成由35顆衛星組成的全球覆蓋系統，為全球用戶提供定位、導航和授時等服務。

北斗系統今年可服務“一帶一路”國家 分享 facebook

新京報報導，《2018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》18日發布，介紹了2017年度中國衛星導航與位置服務產業現狀及發展趨勢。據了解，2017年中國衛星導航與位置服務產業總體產值已達到2550億元（約合400億美元），較2016年增長20.4%。其中包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備等在內的產業核心產值占比為35.4%，達到902億元（約合141億美元），北斗對產業核心產值的貢獻率已達到80%。

北斗衛星導航系統是中國自主研發、獨立運行的全球衛星導航系統。主要有精準定位、短報文通信、精密授時三大功能。

中國衛星導航定位協會諮詢中心主任李冬航表示，未來國內用北斗導航服務一定將更好，由於北斗系統設計上就是重點服務於國內，且自主可控，其技術的本地化應用服務優勢是其他國家導航系統不可比擬的，尤其在國家安全和國民經濟重點領域，將發揮越來越重要的作用。

報導指出，中國今年計畫發射18顆左右「北斗三號」組網衛星，可為「一帶一路」沿線國家和地區提供服務；到2020年底，將建成35顆衛星的全球覆蓋系統，為全球用戶提供定位、導航和授時等服務。