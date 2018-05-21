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第一次中國軍警民聯合編隊巡西沙 逐10艘外國漁船

2018-05-21 13:47世界日報 北京21日電

來源：YouTube

中國日前首次採取「軍艦、海警船、地方綜合執法船聯合行動」聯合巡邏模式，歷時五天四夜。這段時間，共驅離逾10艘外國漁船。

國軍網報導，海上編隊指揮員關建軍表示，各任務艦船的口令、術語都不盡相同，必須不斷協調，反覆溝通，編隊才能密切配合，在這次聯合巡航，編隊共發現並查證各類船隻40多艘，驅離外籍漁船10多艘，有效維護了海洋權益。

關建軍指出，編隊分段聯巡時，軍艦、海警船、地方執法船分赴三個不同方向巡邏，確保一旦發現情況，可依照各自許可權和職責分工，快速前出處置。

關建軍表示，假如發現外籍軍艦，中國軍艦可立即應對；外籍漁船侵漁侵權，海警船可以執法；漁船非法捕撈，地方執法船則前出執法。「這就好比過去是『一根手指用力』，如今是『攥指成拳』，軍警民聯合巡邏，聯防聯控效益更高，執法範圍更廣。」

此行，編隊人員還對西沙各島礁進行實地巡查，對比交流軍地島礁建設、管理和海洋環境保護經驗。但行動過程並非全部順利，起航不久三艘艦船組成單縱隊時，尾隨韶關艦的一艘艦船卻已偏離航線，修正後才又重返航線。

在全富島，關建軍和三沙市副市長陳儒茂帶頭描摹主權碑，關建軍指出，每描一筆，都感到神聖無比，建設強大穩固的現代邊海空防，共同守護好祖宗海，離不開軍地協力，扛起這如山使命是責無旁貸。

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