海峽論壇將跨海到竹、高、金辦分場活動

2018-05-21 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



總統府不放行，台灣政黨參與今年海峽論壇恐將群龍無首，不過，中國臺灣網海峽論壇官方網站今天披露，除了主論壇在福建省廈門市和平潭綜合實驗區舉辦，有多場分論壇活動將跨海到台灣，在新竹、高雄、金門等地舉辦。

第十屆海峽論壇將於6月5日至11日在廈門登場，其中，論壇大會將於6月6日在廈門會議中心海峽廳舉行。

據中國臺灣網海峽論壇官方網站發布的議程，開幕前將提前在6月2日在新竹舉辦海峽百性論壇，主要加強兩岸宗親交流。

海峽論壇文化交流部分將在兩岸舉行多場分論壇活動。其中，預定在台灣登場的包括兩岸宮廟續緣交流會將於6月下旬在臺灣高雄舉行；閩台關係檔案圖片展覽將於6月29日在金門縣總兵署、金門縣朱子祠開幕。

6月28日至7月2日論壇還將邀集兩岸專家組團到金門，進行福建省非遺文化金門行。

中國臺灣網報導，今年海峽論壇邁入十周年，論壇一大重點是青年交流，除了主只論壇邀集專家集思廣益，孩將舉辦包括海峽兩岸青少年新媒體文創論壇、海峽兩岸關愛下一代成長論壇、海峽兩岸青年文創產品集市（展銷會）等。