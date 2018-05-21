親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

窮人退散？「公宅滾蛋聯盟」的傲慢與偏見

海峽論壇將跨海到竹、高、金辦分場活動

2018-05-21 11:55聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

總統府不放行，台灣政黨參與今年海峽論壇恐將群龍無首，不過，中國臺灣網海峽論壇官方網站今天披露，除了主論壇在福建省廈門市和平潭綜合實驗區舉辦，有多場分論壇活動將跨海到台灣，在新竹、高雄、金門等地舉辦。

第十屆海峽論壇將於6月5日至11日在廈門登場，其中，論壇大會將於6月6日在廈門會議中心海峽廳舉行。

據中國臺灣網海峽論壇官方網站發布的議程，開幕前將提前在6月2日在新竹舉辦海峽百性論壇，主要加強兩岸宗親交流。

海峽論壇文化交流部分將在兩岸舉行多場分論壇活動。其中，預定在台灣登場的包括兩岸宮廟續緣交流會將於6月下旬在臺灣高雄舉行；閩台關係檔案圖片展覽將於6月29日在金門縣總兵署、金門縣朱子祠開幕。

6月28日至7月2日論壇還將邀集兩岸專家組團到金門，進行福建省非遺文化金門行。

中國臺灣網報導，今年海峽論壇邁入十周年，論壇一大重點是青年交流，除了主只論壇邀集專家集思廣益，孩將舉辦包括海峽兩岸青少年新媒體文創論壇、海峽兩岸關愛下一代成長論壇、海峽兩岸青年文創產品集市（展銷會）等。

此外，論壇基層交流分別有海峽職工論壇、海峽婦女論壇、海峽兩岸婚姻家庭論壇、兩岸僑聯和平發展論壇、兩岸殘障人士交流嘉年華，舉辦地點主要在廈門市。

海峽論壇今年有多場分論壇活動將跨海到台灣，在新竹、高雄、金門等地舉辦。取自中國臺...
海峽論壇今年有多場分論壇活動將跨海到台灣，在新竹、高雄、金門等地舉辦。取自中國臺灣網海峽論壇官方網站
分享

海峽論壇金門廈門
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

停打貿易戰 陸官媒：守住中國不可退讓的三大底線

2018-05-21 10:06

WHA開幕 陸方代表指台未能獲邀責任全在民進黨

2018-05-21 10:31

中美貿戰停火 港媒：鴻溝仍大

2018-05-21 11:40

轟-6K南海首次起降 曝光永興島3000公尺島礁跑道

2018-05-21 11:21

陸自製航母 2年內成戰鬥力

2018-05-21 01:07

《中南海掃描》川金會搞不定 川普遷怒習近平

2018-05-20 18:12

北韓參觀團訪中已一週 陸媒解析意義

2018-05-20 18:04

德克士今年將引入3000噸台灣檸檬

2018-05-20 17:20

日媒：港擬11月前 解除福島食品限制

2018-05-20 16:34

共軍海軍某基地 軍營快遞驛站開業

2018-05-20 15:04

殲20隱形戰機落漆？ 印度普通雷達輕鬆偵測到

2018-05-20 12:40

中共軍警民聯合編隊 歷時5天4夜首次巡邏西沙島礁

2018-05-20 10:23

美國防部不滿 中共轟6K起降南海島礁

2018-05-20 09:26

藍綠都不准去！ 海峽論壇何德何能 竟被小英封殺10年

2018-05-20 08:00

國共論壇6月中前難辦 國民黨9立委6/1登陸拜會劉結一

2018-05-20 03:57

美退役軍官：武統台灣 2030年是關鍵

2018-05-20 00:32

陸最大民間智庫理事長：推動全球化 陸比美積極

2018-05-20 00:32

獨立性惹議 陸民營智庫募資難

2018-05-20 00:32

國共論壇難產 9藍委6月1日登陸訪劉結一

2018-05-20 00:25

梅克爾訪中 陸媒啟動宣傳暗指有求而來

2018-05-19 20:20

陸學者：蔡上台兩年 台海爆發危機可能性大增

2018-05-19 15:19

中共資助腦波監測 專家：比老大哥還恐怖

2018-05-19 14:57

天安門母親：我們仍在艱難地走著

2018-05-19 12:01

共軍報：北斗衛星產值超過1兆 年增逾2成

2018-05-19 12:01

解放軍已定下期限 美軍事情報專家：最晚2030武統台灣

2018-05-19 11:52

「涉守密風險」曾永權赴海峽論壇申請 遭府駁回

2018-05-18 23:38

大陸首艘自製航母 海試結束 返回大連

2018-05-18 23:38

轟6K南海起降訓練 劍指美艦隊

2018-05-18 23:38

殲20「未來必巡航台灣」

2018-05-18 23:36

旺角騷亂案 梁天琦被判暴動罪

2018-05-18 21:08

梅克爾第11次訪中國 外界盼能助劉霞出國

2018-05-18 19:11

陸專家：殲20戰機具備兩大功能 未來必將巡航台灣

2018-05-18 16:23

陸轟-6K戰機 首次實施島礁起降訓練

2018-05-18 14:54

李克強結束訪日 陸海警船連7天現身釣魚台

2018-05-18 14:09

陸第二艘航母完成首次海試即將返港

2018-05-18 12:23

洞悉中國系列(二)：第三波電子新浪潮 會為全球產業掀起巨浪？

2018-05-14 19:10

洞悉中國系列(一)：用三條鐵路「撬」開東南亞！中國「帶路」的外交經濟戰略

2018-05-14 19:06
看更多

熱門文章

揚言想殺台灣同學 大陸女留學生被送精神病院

2018-05-20 12:56

殲20隱形戰機落漆？ 印度普通雷達輕鬆偵測到

2018-05-20 12:40

大陸社會信用機制發威 逾千萬人次遭限購機票火車票

2018-05-20 16:29

中國女教授批評修憲被停職記過 教師資格不保

2018-05-20 18:49

調侃中共烈士「暴走漫畫」遭封殺關站

2018-05-20 16:53

德克士今年將引入3000噸台灣檸檬

2018-05-20 17:20

陸自製航母 2年內成戰鬥力

2018-05-21 01:07

就是要買！杭州女瘋狂網購六年 她家竟變這樣…

2018-05-20 16:41

《中南海掃描》川金會搞不定 川普遷怒習近平

2018-05-20 18:12

停打貿易戰 陸官媒：守住中國不可退讓的三大底線

2018-05-21 10:06

大陸整頓電商 祭懲戒措施

2018-05-21 01:07

影響男生學習？ 湖南農大圖書館禁止女生穿短裙惹議

2018-05-20 13:49

北韓參觀團訪中已一週 陸媒解析意義

2018-05-20 18:04

穿短裙、曬毛腿…工黨倡解放空姐制服

2018-05-20 14:53

WHA開幕 陸方代表指台未能獲邀責任全在民進黨

2018-05-21 10:31

日媒：港擬11月前 解除福島食品限制

2018-05-20 16:34

兩岸微流行／你抖音了沒？

2018-05-21 01:07

轟-6K南海首次起降 曝光永興島3000公尺島礁跑道

2018-05-21 11:21

湖北版藥家鑫案！男撞倒女童 疑強暴後勒斃

2018-05-20 17:11

增加對美油氣進口 有助中國大陸推動能源結構調整

2018-05-20 17:04

共軍海軍某基地 軍營快遞驛站開業

2018-05-20 15:04

千年敦煌彩塑技藝「復活」

2018-05-21 02:15

任正非簽發內部文：警惕華為中年危機

2018-05-20 16:47

廣深動車刷手機就能搭車 3秒過閘門無需買票

2018-05-20 14:46

河南牽線格力 與富士康合作自主創新智慧製造

2018-05-21 10:06

廣深動車 率先實施刷手機閃付

2018-05-21 02:15

土豪式行銷 恐走到極限

2018-05-21 01:11

陸計程車上賣零食、提供按摩引安全爭議 尚無統一監管

2018-05-20 16:02

為小女孩遮雨 陸警「抖音」吸百萬粉絲

2018-05-21 02:15

陸與東協攜手 迎汽車商機

2018-05-21 02:15

陸副教授上課批評中共修憲 遭開除黨籍

2018-05-21 11:55

醉打警車惹惱高層 「元朗上海仔」落網

2018-05-20 16:38

汪小菲任昆山花橋形象大使

2018-05-21 01:11

「馬拉王子」澳門賭場賭贏派錢 疑造假涉多地騙案

2018-05-20 16:56

新疆再教育營 外媒揭維族人被關情況

2018-05-20 13:55

海南自貿區 百日大招商

2018-05-21 02:15

防「圈地跑馬」 海南官方降溫

2018-05-21 02:15

茶山上的貨櫃酒店

2018-05-21 02:15

陸企及地方政府海外大舉債 信用風險恐擴散

2018-05-20 20:02

被質疑「公部門的延伸」 中國民營智庫募資難

2018-05-20 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top