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陸自製航母 2年內成戰鬥力

2018-05-21 01:07聯合報 特派記者林庭瑤／北京報導

中國大陸自製航母18日完成首次出海試驗，返抵大連造船廠碼頭。 （中新社）
中國大陸自製航母18日完成首次出海試驗，返抵大連造船廠碼頭。 （中新社）
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中共首艘自製航空母艦日前完成首次海試。中共軍事專家宋忠平指出，遼寧艦從二○一二年九月底入列到形成戰鬥力用了四到五年，中共這艘自製航艦將於今年底交付部隊，再經過一到兩年的時間，將會形成完整的戰鬥力。

軍事評論員、火箭軍前教官宋忠平接受微信公眾號「政知見」專訪指出，海試最關鍵、最核心的環節就是動力系統的工作。此過程約需半年左右時間，通過一系列試驗，然後便可交付部隊。航母交付部隊後，還要測試雷達系統、武器系統、指揮系統、艦載機適配等。

宋忠平指出，首艘自製航艦和遼寧艦相比，有幾個不同。首先，遼寧艦滑躍起飛甲板的角度是十四度，自製航艦修正為十二度。其次，自製航艦可以搭載更多艦載機，艦島體積縮小，甲板面積變大，機庫也更大。整體而言，自製航艦有「質的飛躍」。

為何首艘自製航艦要以遼寧艦為藍本，仍採滑躍起飛方式？宋忠平說，中共首艘自製航艦和遼寧艦形成姐妹艦，其配套的設備、系統、零部件有很大比例相同，可降低兩艘航艦的維修成本。另外，如果兩艘航艦的作戰性能類似，更易發揮「雙航母戰鬥群」的聯合優勢。

宋忠平指出，中共第二艘自製航母（002型）將採用平直甲板而非滑躍起飛所用甲板，噸位在八萬噸以上，動力系統仍為常規動力，類似於美國已經退役的小鷹號。不過，小鷹號所採用的是蒸汽彈射方式，而中共002型採用電磁彈射，瞄準美國最先進的福特號。

未來中共會有幾個戰鬥群？宋忠平估計，算上中共造航母的時間周期，到二○三○年，中共海軍將形成六個航母戰鬥群，其中四艘為常規動力，兩艘為核動力。

中共遼寧艦微信

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