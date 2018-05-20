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國共論壇6月中前難辦 國民黨9立委6/1登陸拜會劉結一

2018-05-20 03:57聯合報 記者周志豪╱即時報導

國共論壇今年是否續辦陷入混沌，但國民黨九位黨籍立委確定在立委許淑華領軍下，六月一日搶先登陸拜會國台辦主任劉結一。參與立委透露，此行時間是確定國共論壇沒有要舉辦後敲定，這是否代表今年論壇籌辦生變引發揣測。

國民黨黨務人士表示，國共兩黨仍就舉辦國共論壇持續努力中，而且立委訪陸與國共論壇屬「不同層級」活動，這些都是國共交流機制，立委訪陸不會影響國共論壇籌備。

國民黨立委許淑華、江啟臣、王育敏、柯志恩、楊鎮浯、陳宜民、顏寬恒、呂玉玲與許毓仁等九位立委，預計六月一日前往北京拜會劉結一。

但因原傳出國共論壇舉辦在即，依過往慣例，論壇舉辦前後若有國民黨立委也要登陸拜會中共高層，多會與論壇合併行程，但今年立委拜會行卻獨走，引發揣測論壇難辦。

主辦立委辦公室表示，此行原只是單純安排黨籍立委前往大陸參訪，因有參與成員建議可順道拜訪剛上任的劉結一，才「新增行程」。至於登陸時間敏感，該辦公室表示，身為客人，拜會時間客隨主便。

不過參與此行的立委透露，這次登陸行邀約時間很早，但因原傳要在四、五月間舉辦的國共論壇遲未定案，連帶也讓立委登陸行時間懸而未決；直到近日陸方傳出國共論壇「沒有了」，才終於敲定六月一日登陸。

也因國民黨立委此次登陸行後，海峽論壇就要接力登場，考量中共接待能量有限下，黨內人士認為，就算陸方傳出的所謂國共論壇「沒有了」說法並非不辦，但也已難在六月中前舉辦。

國共論壇國民黨劉結一

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