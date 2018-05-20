藍綠都不准去！海峽論壇何德何能 竟被小英封殺10年

2018-05-20 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



國民黨副主席曾永權（左）向總統府申請出席海峽論壇遭打槍，蔡英文對海峽論壇（右）從2009年至今都持拒絕的姿態。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨副主席曾永權向總統府提出出席今年海峽論壇的申請，卻遭總統府打槍，雖然總統府聲稱此案還在跨部會的聯審會上審查，但曾永權由於曾任總統府秘書長，其真正的准駁權是在總統府，曾永權已自確切的管道，得到他已被總統府否決出席。

但總統府這個作法完全不令人意外，蔡英文政府自執政之後，就從來不曾真正處理好兩岸關係。從海峽論壇一開始設立的2009年開始，當時是民進黨黨主席的蔡英文就是持全力封殺的態度。

當時北京還曾頻頻呼喚民進黨可以參與這個政治氣味不很濃重的論壇，但蔡英文完全不予理會，如今既是蔡英文執政，照例是看不順眼國共之間的這一些交流的把戲，怎會讓曾永權出席呢？

胡錦濤「告台灣同胞書」30周年紀念後 開辦海峽論壇

2009年時任大陸國台辦發言人的范麗青。 （中新社） 分享 facebook

2009年3月25日，當時的大陸國台辦發言人范麗青在國台辦例行記者會上突然宣布，這年的5月15日到22日，要在福建廈門、福州、泉州及莆田四地舉行「海峽論壇」。

范麗青此舉，連已是馬英九執政下的海基會與陸委會，反應都顯得十分遲疑與困惑。陸委會高層表示，之前沒有聽過這件事情，還要進一步了解大陸方面這項作法目的。海基會則說，只知道他們要舉行這個論壇，時間選在5月中旬，地點在廈門，其他的內容都不甚清楚。

2009年中共總書記胡錦濤在「紀念告台灣同胞書發表卅周年」座談會上，發表「胡六點」指導原則。 （美聯社） 分享 facebook

中共為「海峽論壇」著力甚深，出動了19個中央部委、民主黨派中央參與主辦。很多人都忽略了一個東西，就是它所以出現，就是落實當時的中共總書記胡錦濤在前一年即2008年年底，發表了「告台灣同胞書」30周年紀念的講話，要增加兩岸關係和平發展，促進兩岸大交流、大合作、大發展。

這個海峽論壇就以之前辦了兩屆的「海西論壇」為基礎，擴大舉辦並改名，范麗青當時介紹說，活動主要分成四個版塊，一是開幕式和論壇大會，二是海峽兩岸經貿交易會，三是海峽文化藝術周，四是兩岸民間交流嘉年華。

名字雖叫論壇，實際上內容可說是包山包海，譬如說要舉辦海上直航圓桌會議、海峽旅遊論壇、海峽經濟區高層研討會、海峽經貿行業協會對接會等，甚至還有影視、中藥、書法、健身及研討馬祖活動、以及鄭成功文化節、閩台姓氏族譜、以及宗親會等，目標鎖定在平常在兩岸交流中，不易被鎖定的社會階層。

國民黨派出朱立倫 許信良想去 蔡英文叫停

大陸國台辦主任王毅（左二）2009年在海峽論壇歡迎酒會上，與國民黨副主席朱立倫（右二）合影。 （新華社） 分享 facebook

當時另一個背景是，國台辦主任前一年的6月剛從陳雲林的手上換上了王毅出任，陳雲林卸任去當海協會會長，成為海基會董事長江丙坤的對口，王毅新官上任半年多下來，為了推動兩岸更密切地互動，讓馬英九執政的兩岸歷史機遇不致浪費，因此推出這一政策。王毅旋即公開表示，歡迎台灣各界人士參加。

對岸工作十分到位，台灣各階層都被接觸而響應，第一次辦就有八千多位台灣郷親或人士出席。當時國民黨派出當時最具接班態勢的副主席朱立倫參加，北京也透過各種管道邀請綠營重量級人士參加，其中包括前主席許信良、高雄市長陳菊、台南市長許添財、嘉義縣長陳明文等人，而許信良公開表明有意出席。

可是蔡英文馬上就在民進黨中常會下令，黨公職不得參加海峽論壇，扁執政時期的政務官或立委等重要黨員皆不宜參加。她還裁示說，民進黨不反對交流，但這種大拜拜的統戰大戲，缺乏實質意義。

接著她請柯建銘出面喊煞車，柯建銘說，許信良是「重要黨員」，就應該考慮黨的處境，尤其海峽論壇是中國設計要幫馬英九總統五二○就職滿一周年的造勢大戲，「許信良此時不宜前往」。

因為蔡英文下了禁足令，許多縣市長私下都表示不去了，但許信良的辦公室還是說，去不去還沒決定。

北京不斷使力 溫家寶甚至說「用爬的也要來台灣」

溫家寶曾在兩會總理記者會多次表達去台灣走走看看的心願，曾說「想到台灣各地去走、去接觸台灣同胞…走不動就是爬，我也願意去。」 （中新社） 分享 facebook

當時國台辦並不放棄，再由發言人李維一在例行記者會上表示，海峽論壇主題是「擴大民間交流、加強兩岸合作、促進共同發展」，特點是「民間性、廣泛性、社會性」，性質是兩岸「民間交流的大平台」，歡迎民進黨人士參加論壇。

國台辦還花了大筆銀子在台灣各大電子、平面媒體密集刊播論壇的訊息，陸委會副主委劉德勳只好出面強調，廣告性質不符現行兩岸條例規範，「不宜」刊播，考慮對廣告委託者、廣告商、媒體開罰。

為了打響論壇的聲勢，北京甚至請出了並不分管對台事務的國務院總理溫家寶，他專程自北京南下廈門，考察台資企業及金廈小三通情況。溫家寶在這一年剛過去的兩會記者會上，就表示很想來台灣看看，說用「爬」的也要來台灣，令許多台灣民眾動容，而他特地親自到廈門關心台資企業受金融海嘯衝擊，更十分不尋常。

許信良「以個人身分」現身論壇

2009年許信良「以個人身分」，出席在廈門召開的出席海峽論壇大會。 （中通社） 分享 facebook

論壇正式登場後，媒體在追逐賈慶林、王毅以及北京刻意由王毅在論壇上發布的八項惠台措施，也赫然發現許信良、民進黨前國際部副主委邱垂正、前中國事務部主任顏建發等人，不管蔡英文的禁令，在論壇的不同場合出現。

許信良即說，近來兩岸關係出現許多不同以往的發展，因此他很想親自來一趟，實際看看，了解大陸的發展怎麼樣？他說過去即長期主張兩岸間應該有更大的開放、更多的交流，關於兩岸的和平發展，民進黨不能置身事外，大陸也不應區別對待民進黨。

他表示，來廈門「沒有壓力」。他是以個人身分前來，不代表民進黨。

而邱垂正與顏建發則低調許多，儘管他們只是想來了解大陸局勢，但仍「備感壓力」，被熟識的朋友認出時，都再三拜託別過度聲張。

2009年民進黨在高雄舉辦五一七大遊行，首次封閉中央公園前的中山路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文當時正在馬英九就職一周年前夕，發動「五一七大遊行」，許信良等出席海峽論壇，等於打臉蔡發動的遊行，民進黨高層對此只說，這是「個人行為」，不影響五一七。

立院民進黨團幹事長李俊毅直言，這些人不是民進黨主流，也不代表黨，但五一七前去參加「統戰鴻門宴」，只能說分道揚鑣、自行負責。

不只許信良 陳菊也登陸行銷世運會

2009年陳菊（左）與北京市長郭金龍（右）在北京飯店會面，行銷高雄世運會。 （中新社） 分享 facebook

而受到禁令與氛圍影響的陳菊，原已決定取消赴大陸，但卻在5月20日馬英九就職周年當天，突然改變初衷，按原計畫出發到北京，之後轉赴上海，行銷高雄世運會。

陳菊此行是訪問大陸的民進黨最高層級公職人員。其實在她成行前，中共全國政協席賈慶林17日在海峽論壇大會上，就公開表示歡迎民進黨成員來大陸。

這一年的大陸熱讓蔡英文有些難以招架，其後7月10日左右登場的國共論壇，包括民進黨籍的前新竹縣長范振宗、前立委許榮淑等泛綠人士，都登陸參加。

2009年許榮淑（左）、范振宗（右）因赴國共論壇被民進黨停權3年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨政策會副執行長莊碩漢只好表示，國共論壇「不干民進黨的事」，若有民進黨人士參加也只是「個人身分」。但范振宗與許榮淑在黨內畢竟早已無權無位，回到台灣後不久，就被蔡英文的黨中央開除黨籍祭旗。

開鍘兩人後，蔡英文馬上安排當時的國際事務部主任蕭美琴，針對「中國政策」進行專案報告。一樣違反禁令赴陸卻未被處置的許信良感慨地表示，「這是可喜的進步」。

次年兩岸簽ECFA 蔡英文繼續拒絕海峽論壇

2010年民進黨主席蔡英文（右三）與前總統李登輝（右二）上街頭，反對兩岸簽訂ECFA，要求人民公投做主。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

然而，蕭美琴的報告只是裝飾，2010年國台辦另一位發言人楊毅宣布6月19日登場，並且台灣參與的人數將超過萬人，比上屆八千人還多。

民進黨仍沒有任何鬆動。蕭美琴受訪表示，民進黨並不反對交流，因此才會委由專家學者建構與中國交流的平台與管道，而對於海峽論壇下達禁令，只是個案的決定，並非全面反對與對岸交流。換句話說，就是繼續封殺海峽論壇。

這一年兩岸正準備於6月29日在重慶舉行第五次江陳會談簽署ECFA，海峽論壇可以說是在時間上的暖身活動。蔡英文先前一再反對ECFA，並就在這一年4月25日在公共電視與馬英九進行辯論，這也是中華民國總統第一次與在野黨主席舉行政策辯論，而這次辯論後一般咸認是馬英九獲勝，蔡英文氣勢受挫，因此她也繼續對海峽論壇採取拒絕的姿態。

直到敗選都禁止黨員參加海峽論壇 卻說「不排除赴陸訪問」

2010年民進黨傳出蔡英文要規畫建構兩岸交流平台，但最後依然無疾而終。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2010年蔡英文其實已意識到兩岸交流的重要，傳出要由黨規畫建構兩岸交流平台，此舉還贏得前文宣部主任陳芳明撰文讚賞，但他認為，蔡英文要贏回人民信任，卻又說出「中華民國是流亡政府」，這對於台灣中產階級是很大傷害。交流平台的規畫也就依然無疾而終。

蔡英文2011年取得競逐大位門票，挑戰總統寶座，但2012年1月投票，以80萬票敗選，她的敗選感言聲稱要走完「最後一哩路」，許多人認為所謂最後一哩路就是兩岸政策主張，於是到了3月，她任命的民進黨發言人羅致政「登陸」進行「破冰之旅」。

此舉馬上引發效應。金門縣唯一民進黨籍的縣議員陳滄江即向黨中央報准，爭取參加這一年6月在廈門舉辦的「海峽論壇」，並將在金門建構兩岸交流平台。

到了5月，蔡英文藉與南方朔對談時表示，「條件成熟時，不排除到北京訪問，或與大陸未來領導人對談。」可是話雖如此，民進黨中常會仍繼續決議禁止黨公職人員參與那一年的海峽論壇，依舊認為海峽論壇的「統戰味太濃」。國台辦發言人楊毅即回應，民進黨把交流掛在嘴邊，實際卻總是抵制和詆毀兩岸正常交流。

從這一段歷史看來，蔡英文徹徹底底的阻絕過黨員參加海峽論壇，現在她已取得政權，連國民黨的高層也要受阻，其實真的不足為奇呀！