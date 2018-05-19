梅克爾訪中 陸媒啟動宣傳暗指有求而來

2018-05-19 20:20 中央社 台北19日電



德國總理梅克爾將於下週訪問中國。 中央社 分享 facebook

德國總理梅克爾下週訪問中國，陸媒今天啟動宣傳戰表示，近一個月以來，德國與美國在貿易、外交、防務等方面的合作「全線告急」。字裡行間暗指梅克爾訪中是有求而來。

梅克爾24至25日將出訪中國，在梅克爾到訪前5天，北京日報報業集團微信公號「長安街知事」今天撰發「全線告急！特朗普（川普）步步緊逼，默克爾（梅克爾）關鍵時刻求助中國」文章」。

文章表示，這是梅克爾連任德國總理後首次訪中，也是她就任總理以來第11次訪中。這一時間點距離梅克爾訪美剛好一個月，在這一個月裡，德國與美國在貿易、外交、防務等方面的合作「全線告急」。

文章首先提到美國3月對歐盟等經濟體出口美國的鋼鋁加徵關稅，並只給歐盟「暫時豁免」至5月31日，是否延長豁免期則視磋商結果而定。

然而，梅克爾先前的美國行，並未成功讓美國總統川普在關稅議題上鬆口。

另一方面，川普8日宣布美國退出伊核協議，並重啟因伊核協議而豁免的對伊朗制裁。他還給所有和伊朗有生意往來的外國企業設置90天的「退出期限」，如果歐洲堅持維護伊核協議跟伊朗商貿往來，美國可能會連帶制裁歐洲企業。

文章指出，這件事在歐洲、尤其是在法國和德國引起震驚。空中巴士和大眾汽車等已與德黑蘭簽署數百萬美元的合約。加上德國是出口依賴型經濟，一旦貿易戰成真，可能令汽車工業遭受重創。

文章表示，德國在經濟方面長期扮演著美國在歐洲第一盟友的角色。隨著德美貿易形勢日趨緊張，梅克爾不得不另謀出路。

而在防務議題上，梅克爾與川普則存在更大的分歧。

文章引述川普在競選美國總統期間對媒體表示，如果北約盟國不承擔自身應該承擔的軍費分擔，美國可能會放棄對北約盟國的自動保護權。他同時還批評，北約是一個「過時的組織」。

文章據此反問，梅克爾這次來到中國，是否會帶領德國以及歐盟尋求「更廣闊的發展前景」，值得期待。