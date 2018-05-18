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兩岸哪吒民俗文化 四川交流

2018-05-18 04:45聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「2018尋夢翠屏—海峽兩岸哪吒民俗文化交流活動」日前在四川舉行。來自海峽兩岸以及澳門、新加坡的各界嘉賓共200餘人相聚四川省宜賓市翠屏區的翠屏山上，共話兩岸交流與發展。

新華社報導，在開幕式上，獨具台灣特色的三太子表演、展現宜賓竹文化和茶文化的雜技「頂技」、舞蹈「趕早茶」、川劇「滾燈」等文藝節目精彩紛呈，贏得兩岸觀眾的熱烈掌聲。開幕式後，來自海內外的哪吒信眾登上哪吒行宮，舉行祈福祭拜儀式，共同為中華大地風調雨順、民族和睦、眾生太平而祈禱。

哪吒民俗文化信仰在海峽兩岸、港澳以及東南亞華人地區廣為流傳。「萬里長江第一城」美譽的宜賓市有哪吒洞、龍脊石、還生閣、陳塘關等多處哪吒仙蹤勝跡，翠屏山也是兩岸共同考證認定的哪吒祖廟，因此與台灣建立了較為密切的經貿、文化交流關係，先後多次舉辦海峽兩岸哪吒民俗文化交流活動。

台灣中華兩岸交流協會會長劉宗明表示，哪吒文化是中華民族傳統文化重要組成部分，溝通連結著海峽兩岸的共同文化記憶，希望通過海峽兩岸哪吒民俗文化交流這個紐帶，助推兩岸關係和平發展。

四川省台辦副主任趙宇表示，哪吒民俗文化信仰是兩岸民間共同的信仰，是兩岸共同的文化財富。結合今年出台的「惠台31條措施」，四川省將在擴大深化川台經濟文化交流合作以及服務台商臺胞等方面，不斷進行新探索。

台商東南亞三太子

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