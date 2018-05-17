中共不斷挑釁 陳明通：台灣的善意並非無止境的退讓

2018-05-17 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今天與媒體茶敘，說明陸委會近期以來推動的重要工作。陳明通說，兩岸目前氣氛還有改善空間，我方仍會持續釋出善意，營造良好氛圍，不過，他指出，台灣的善意並非無止境的退讓，倘我方遭受到威脅衝擊，政府仍會以「行所當行、為所當為」的原則，採取必要因應措施。

陳明通表示，再過幾天，蔡總統上任將屆滿兩周年。這兩年來，政府團隊致力維護兩岸和平穩定現狀，捍衛國家主權尊嚴與民眾福祉，沒有一絲一毫的退讓。

他說，儘管中國大陸對我方善意始終沒有正面的回應，甚至更變本加厲對台灣進行外交打壓與軍事恫嚇，企圖迫我接受北京單方設定的政治前提，但我們有充分的戰略定力，絕不會因一時的壓力就屈服退縮，但也不會重蹈對抗衝突的回頭路。

對於近來中共操作輿論戰，陳明通說，對於中共軟拉、硬打兩手作為，政府除密蒐資訊並研擬對策，研判兩岸後續發展，預為進行風險管理，並將全盤掌握兩岸人員往來及交流情況，加強溝通及風險提醒，努力維繫台海和平穩定的「守衡」現狀。

他表示，兩岸之間唯有面對面務實溝通，才能增進理解交集，情緒性的隔空恫嚇，只會造成誤判並積累敵意。我們仍會持續釋出善意，不過台灣的善意並非無止境的退讓，倘若我們的國家安全與社會穩定遭受到威脅衝擊，政府仍會以「行所當行、為所當為」的原則，採取必要因應措施。