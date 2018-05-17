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天津搶人才計畫 一天吸引30萬人

2018-05-17 17:06中央社 台北17日電

陸媒報導，中國大陸天津市昨天公布搶人才的「海河英才」行動計劃，因為大幅放寬落戶條件，不到一天就吸引超過30萬人申請。

中國大陸搶人才大戰日益白熱化，天津這次不但加碼大幅放寬落戶條件，甚至還針對高階人才，祭出購買首套自用住宅免限購。

綜合北方網、新華社報導，天津市昨天在第二屆世界智能大會上發布「海河英才」行動計劃後，自16日中午12時30分至17日早上8時30分的統計數據顯示，已經有30萬人登錄並下載「天津公安」APP辦理落戶申請。

報導稱，「海河英才」大幅放寬落戶條件，為加快聚集更多的優秀人才，降低人才落戶門檻，只要大學畢業40歲以下、碩士45歲以下、博士不受年齡限制，都可以直接落戶。

報導說，新計畫還開放急需型人才由企業家自主確定落戶條件，並對資格型人才、技能型人才、創業型人才，大幅降低落戶門檻。

這個落戶政策放眼中國大陸主要大城市，支持引育頂尖、領軍、高端、青年等高層次創新人才。對頂尖高層次創新人才及創業領軍人才，給予最高人民幣1000萬元（約新台幣4700萬元）的科研經費或科技成果轉化資金補助，以及最高200萬元獎勵資助。

高技能人才也在獎勵之列。對引進的世界技能大賽獲獎者或專家教練組長、國家級技能競賽一等獎獲得者等，給予最高50萬元獎勵資助。

天津市副市長孫文魁表示，此次人才計劃注重量體裁衣，不同人才逐一提出獎勵資助標準。而且人才可自主選擇落戶地，網路申報，3天審結，全市通辦。

中國大陸長年實施嚴格的城鄉二元戶籍制度，以限制農村人口流入城市，許多來自農村的居民即使在城市工作，也無法把戶籍遷入。但近年為了搶人才，各地陸續推出放寬落戶限制的措施。

有大陸網民在微博的新聞討論串留言笑稱，如果今天是北京市大幅放寬落戶條件，可能會吸引3000萬人申請。

創業公安

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