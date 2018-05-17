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陸商務部：願從包括美國在內的世界各國擴大進口

2018-05-17 15:21聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸商務部新聞發言人高峰17日在例行記者會上表示，中國願意從包括美國在內的世界各國擴大進口，也歡迎包括美國企業在內的世界各國企業來中國發展，希望美國取消不應有的貿易限制。他並敦促美國終止對中國的301調查，為中美經貿合作營造良好的環境。

據新華社報導，正在美國訪問的大陸國家主席習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴16日在華盛頓分別會見美國前國務卿季辛吉，臨時參議長、參議院財委會主席哈奇，以及眾議院籌款委員會主席布萊迪等議員。

商務部17日記者會，媒體的提問都集中在中美貿易摩擦。高峰表示，中美建交近40年來，雙邊經貿合作已經形成「你中有我、我中有你」的利益交融格局。中方始終認為，中美經貿關係的健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也有利於世界人民的福祉。

高峰強調，中美之間的經貿合作，是市場形成的，也是靠市場力量推動發展的，應該符合市場經濟規律，不可能搞計劃經濟那一套。高峰說，「我們會堅決捍衛自身利益，不會拿中方核心利益做交易。」

本月初美國財政部長米努勤率領的美國代表團前來北京展開經貿磋商時曾傳出，美國要求中國在2020年前將雙邊貿易逆差至少削減2,000億美元。

高峰同時指出，中國正在積極推動產業結構調整，廣大消費者希望有更好的生活品質，中方願意從包括美國在內的世界各國擴大進口，也歡迎包括美國企業在內的世界各國企業來中國發展。希望美方取消不應有的貿易限制，提高供給能力，給予中國產品和中國投資公平、公正的待遇，推動兩國經濟優勢互補，實現互利共贏。

對於有消息稱，美國近日提出希望看到中國向美產品開放市場的時間表。對此， 高峰稱，習近平在今年博鰲亞洲論壇上已經表示，中國將進一步擴大開放，並提出了四個方面的重大開放舉措。有關部門正在按照「宜早不宜遲、宜快不宜慢」的精神抓緊落實。

他指出，「中國會根據自身發展的需要，按照自己的節奏和時間表，積極、穩妥、有序地不斷擴大市場開放，使中國人民和世界各國人民都能享受到中國改革開放帶來的紅利」

大陸商務部新聞發言人高峰17日表示，中國願意從包括美國在內的世界各國擴大進口，希...
大陸商務部新聞發言人高峰17日表示，中國願意從包括美國在內的世界各國擴大進口，希望美國取消不應有的貿易限制。（取自大陸商務部網站）
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