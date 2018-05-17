親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日本的失聯移工 為何他們留不住外國勞動力

中美談判前夕川普又改口：中國須大幅讓步

2018-05-17 13:56世界日報 中國新聞組╱北京17日電

先前被視為對中興事件釋出善意的美國總統川普，在16日再改口，在Twitter(推...
先前被視為對中興事件釋出善意的美國總統川普，在16日再改口，在Twitter(推特)放狠話說「美國沒有什麼可讓步的」又稱「中國要大幅讓步」。美聯社
分享

中國國務院副總理劉鶴率領的豪華談判陣容已抵達美國，準備與美方展開下一輪貿易談判。先前被視為對中興事件釋出善意的美國總統川普，在16日再改口，在Twitter(推特)放狠話說「美國沒有什麼可讓步的」又稱「中國要大幅讓步」。

新華網報導，應美國政府邀請，中國國家主席習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方經貿代表團15日下午抵達華盛頓。

與首輪磋商相比，中國代表團陣容有所加強。

此次中方代表團成員來自各主要經濟部門，包括中國人民銀行行長易綱、國家發展和改革委員會副主任寧吉喆、中央財經委員會辦公室副主任廖岷、外交部副部長鄭澤光、工業和信息化部副部長羅文、財政部副部長朱光耀、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等。

其中，國際在線指出，中方團隊增加了更直接與美談判相關事項的工信部的羅文和農業部的韓俊，體現中方對這次磋商的高度重視。中方代表團還有一名新面孔，被視為劉鶴副手的廖岷出任中央財經委員會辦公室副主任，這次也隨團赴美。

就在劉鶴訪美前不久，川普曾在推特上突然宣布逆轉對中興通訊的制裁決定，還說「中美在貿易方面的合作很好」，「一切都會解決」。川普這一推文被外界解讀似為目前貿易談判緊張降溫。

華爾街日報引述知情人士報導，川普表態願協助中興通訊「迅速恢復營運」後，美中正在談條件，華府以暫緩制裁中興，換取北京取消4月起對美國農產品加徵的關稅。

但香港01報導，川普在劉鶴抵美之際，16日又在推特上「發炮」，強調美國過去付出太多，現時只能作出很小讓步，反而中國應付出更多，他又指美國傳媒在有關中美貿易談判的報導是假新聞。

川普續指，目前美方仍未收到中方要求，又表明中興通訊事件與中美達成更大貿易協議無關。

另據香港明報報導，中國國家電視台駐白宮記者Jessica Stone在其Twitter說，中美消息人士透露，川普此次接見劉鶴本人的機會相當高。

川普北京

相關新聞

美鷹派代表不再領軍談判 川普要求中國付出更多

2018-05-17 10:02

台美中關係 川普與習近平決策風格是關鍵

2018-05-17 13:39

影／陸警強阻採訪 港記者濺血被捕

2018-05-17 13:27

中共商務部冀美 公正合理解決中興案

2018-05-17 12:30

曾是民謠歌手 中財辦副主任廖岷出席中美談判

2018-05-17 11:16

王毅談朝鮮半島變局:：各方不要背道而馳

2018-05-17 10:54

援救中興通訊 劉鶴將會美財經三長

2018-05-17 10:46

習近平視察軍事科學院 強調科技興軍自主創新

2018-05-17 10:33

汶川地震10年 台灣愛心暖災民

2018-05-17 04:35

台海形勢嚴峻 劉結一籲台商堅持九二共識

2018-05-17 00:39

蔡習會可能嗎？ 國台辦：兩岸關係與兩韓不同

2018-05-17 00:38

陸第二艘國產航艦將亮相

2018-05-17 00:36

陸學者談中美貿易摩擦：要以柔克剛

2018-05-16 22:43

貿易談判同時 陸加強查驗進口美豬肉車輛

2018-05-16 22:40

會台商談年底選舉 劉結一籲堅持九二共識

2018-05-16 22:32

習近平會見北韓參觀團：支持平壤發展經濟

2018-05-16 22:17

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 20:28

喊話台商 劉結一：近水樓台先得月

2018-05-16 19:43

北京施壓GAP 陸委會：破壞全球自由價值

2018-05-16 19:35

川金會北韓猶疑？中國：來之不易 值得珍惜

2018-05-16 19:29

GAPT卹刪去台灣 國台辦：要尊重中共法律

2018-05-16 16:24

跨境詐騙 15名台灣嫌犯廣東珠海受審

2018-05-16 15:28

港攝記北京獲釋 但被悔過

2018-05-16 15:07

劉鶴率領經貿團抵美 大陸可能做重大讓步

2018-05-16 14:41

昆山進交會開幕 陳德銘換身分出席

2018-05-16 14:32

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 14:24

低端人口：15萬北京畢業生住地下坑道

2018-05-16 14:17

新書出版 習近平：卡脖子的地方要下大功夫

2018-05-16 13:49

大愛新戲下架 國台辦：美化侵略理應反對

2018-05-16 13:30

傳大陸第2艘國產航艦即將出現

2018-05-16 13:29

繞台之後 中共可在第一島鏈外形成空戰體系

2018-05-16 12:38

美媒：解放軍在福建擴建空軍基地

2018-05-16 12:33

不能參加世衛大會 北京：台灣勿打悲情牌

2018-05-16 12:27

GAP T恤刪去台灣 國台辦：要尊重中共法律

2018-05-16 11:45

可能「蔡習會」？ 國台辦：兩岸與兩韓性質不同

2018-05-16 11:27

採訪維權新聞 港駐北京攝影記者被捕

2018-05-16 11:06

大陸公安監控騰訊用戶 即使刪掉都能看到！

2018-05-16 10:39

中共外事委首度開會 習拋「中國特色」大國外交

2018-05-15 23:45

北航學生關密閉艙一年 大陸破俄國紀錄

2018-05-15 23:29
看更多

熱門文章

台女遊澳門遭鎖車打劫 計程車司機：早點給就沒事了

2018-05-16 20:28

9000萬買風景區海景別墅 男每天回家都要買門票

2018-05-17 09:40

陸男魚療偷小便 5分鐘後整池魚群都翻肚

2018-05-16 17:41

4700萬元讓火箭飛？他不到3年就讓白日夢成真

2018-05-17 10:00

奧客嗆「顧客就是上帝」反遭外送員暴打滿臉血

2018-05-16 14:08

小女孩趴出車窗車頂寫作業 爸被吊銷計程車執照

2018-05-16 15:00

GAPT卹刪去台灣 國台辦：要尊重中共法律

2018-05-16 16:24

美鷹派代表不再領軍談判 川普要求中國付出更多

2018-05-17 10:02

劉鶴率領經貿團抵美 大陸可能做重大讓步

2018-05-16 14:41

影／捕獲真的野生大熊貓 一臉呆萌坐地等拍照

2018-05-16 15:33

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 20:28

馬雲談AI：中國的專家都是昨天的專家

2018-05-16 18:51

大陸抹茶河與日本櫻花河較勁 仔細一看「也太噁」

2018-05-17 13:25

蔡習會可能嗎？ 國台辦：兩岸關係與兩韓不同

2018-05-17 00:38

5G投票遭批賣國 聯想要打榮譽保衛戰

2018-05-17 00:44

大陸發改委：粵港澳大灣區規劃即將出台

2018-05-16 15:33

中美經貿談判 釋出積極信號

2018-05-17 00:44

跨境詐騙 15名台灣嫌犯廣東珠海受審

2018-05-16 15:28

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 14:24

喊話台商 劉結一：近水樓台先得月

2018-05-16 19:43

中國上將連降8級 因女兒嫁外國人未申報

2018-05-17 13:39

北京施壓GAP 陸委會：破壞全球自由價值

2018-05-16 19:35

香港記者採訪 遭北京便衣警察打破頭

2018-05-17 00:37

影／香港理大職員攀珠峰 高山症猝死

2018-05-16 19:22

川金會北韓猶疑？中國：來之不易 值得珍惜

2018-05-16 19:29

陸第二艘國產航艦將亮相

2018-05-17 00:36

騰訊Q1淨利潤增61% 優於預期

2018-05-16 17:51

習近平會見北韓參觀團：支持平壤發展經濟

2018-05-16 22:17

前工信部電子信息司長刁石京 出任紫光集團聯席總裁

2018-05-16 15:01

滴滴整改 車主接單前得先人臉辨識

2018-05-16 18:14

中石化發2,880億股息 創新高

2018-05-17 00:48

陸學者談中美貿易摩擦：要以柔克剛

2018-05-16 22:43

買兇轉包5次 200萬酬金剩10萬 最後一名「殺手」反悔

2018-05-16 18:52

講環保 中國外賣平台推出可以吃的筷子

2018-05-16 18:21

北京新機場 明年「十一」通航

2018-05-17 12:41

135美元→12萬美元 丟車庫11年的破乾隆瓶「拍」出驚奇

2018-05-16 18:52

首支民營商業火箭發射成功 成本便宜三分之一

2018-05-17 10:13

東寧口岸 對俄果蔬出口銳減

2018-05-17 04:35

陸今年大豆種植 預計增1000萬畝

2018-05-17 04:35

曾是民謠歌手 中財辦副主任廖岷出席中美談判

2018-05-17 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top