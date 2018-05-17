中美談判前夕川普又改口：中國須大幅讓步

2018-05-17 13:56 世界日報 中國新聞組╱北京17日電



先前被視為對中興事件釋出善意的美國總統川普，在16日再改口，在Twitter(推特)放狠話說「美國沒有什麼可讓步的」又稱「中國要大幅讓步」。美聯社 分享 facebook

中國國務院副總理劉鶴率領的豪華談判陣容已抵達美國，準備與美方展開下一輪貿易談判。先前被視為對中興事件釋出善意的美國總統川普，在16日再改口，在Twitter(推特)放狠話說「美國沒有什麼可讓步的」又稱「中國要大幅讓步」。

新華網報導，應美國政府邀請，中國國家主席習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方經貿代表團15日下午抵達華盛頓。

與首輪磋商相比，中國代表團陣容有所加強。

此次中方代表團成員來自各主要經濟部門，包括中國人民銀行行長易綱、國家發展和改革委員會副主任寧吉喆、中央財經委員會辦公室副主任廖岷、外交部副部長鄭澤光、工業和信息化部副部長羅文、財政部副部長朱光耀、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等。

其中，國際在線指出，中方團隊增加了更直接與美談判相關事項的工信部的羅文和農業部的韓俊，體現中方對這次磋商的高度重視。中方代表團還有一名新面孔，被視為劉鶴副手的廖岷出任中央財經委員會辦公室副主任，這次也隨團赴美。

就在劉鶴訪美前不久，川普曾在推特上突然宣布逆轉對中興通訊的制裁決定，還說「中美在貿易方面的合作很好」，「一切都會解決」。川普這一推文被外界解讀似為目前貿易談判緊張降溫。

華爾街日報引述知情人士報導，川普表態願協助中興通訊「迅速恢復營運」後，美中正在談條件，華府以暫緩制裁中興，換取北京取消4月起對美國農產品加徵的關稅。

但香港01報導，川普在劉鶴抵美之際，16日又在推特上「發炮」，強調美國過去付出太多，現時只能作出很小讓步，反而中國應付出更多，他又指美國傳媒在有關中美貿易談判的報導是假新聞。

川普續指，目前美方仍未收到中方要求，又表明中興通訊事件與中美達成更大貿易協議無關。

另據香港明報報導，中國國家電視台駐白宮記者Jessica Stone在其Twitter說，中美消息人士透露，川普此次接見劉鶴本人的機會相當高。